Ricci/forte tornano a Udine per Teatro Contatto

UDINE - Doppio ritorno a Teatro Contatto per ricci/forte: dal 20 al 30 novembre il formidabile duo di drammaturghi che sta trasformando la scena performativa italiana con un segno inconfondibile e un linguaggio fisico che si innesta su partiture testuali di impatto infallibile su cuore e mente, presentano al Teatro San Giorgio di Udine ben due loro creazioni con la regia di Stefano Ricci: Pinter’s Anatomy (20-24 novembre) e, in prima assoluta, Easy to remember (25,26,28,29,30 novembre). Con questi 10 giorni di presenza continuativa sulla scena di Teatro Contatto culmina un intenso triennio di collaborazione stabile e di scambio artistico di grande sintonia e valore, fra ricci/forte e il CSS Teatro stabile di innovazione del Fvg.

Pinter’s Anatomy, il site-specific creato nel 2009

Dal 20 al 24 novembre (alle 18/19.15/ 20.30/21.45) lo spazio dei camerini del Teatro si trasforma nel terreno performativo di un serrato faccia a faccia drammaturgico fra ricci/forte e il grande drammaturgo Premio Nobel britannico e soprattutto con i temi distintivi della sua opera: l’ambiguità, la violenza, il dominio e la discontinuità nel tempo.

Easy to remember è una prima assoluta proprio a Udine

Sarà in scena nella sala Pinter del Teatro S. Giorgio il 25, 28, 29, 30 novembre, alle 21 e 26 novembre, alle 19. Punto di partenza e accesa ispirazione di questo lavoro sul femminile interpretato da Anna Gualdo e Liliana Laera è la figura della poetessa russa Marina Cvetaeva. La presenza, il corpo e la parola aprono in Easy to remember un varco poetico sulla liberà individuale e le catene collettive proprie della società dei consumi.

