Udinese-Cagliari 0-1: Maxi Lopez non ha mira, Joao Pedro affonda i bianconeri

UDINE – Spesso è solo questione di mira. Quella che Maxi Lopez non ha preso nel primo tempo, quella che Joao Pedro ha trovato, alla perfezione, nel secondo. L’Udinese, sprecona e troppo disattenta, non solo non conquista la terza vittoria consecutiva, ma si fa superare da un modesto Cagliari dopo una gara solo a tratti emozionante. Allo Stadio Friuli finisce 0-1: a innescare l’azione del gol di testa del brasiliano un errore a centrocampo dei bianconeri. Sul finale arriva addirittura l'espulsione di Bizzarri (decisa dalla Var). Per gli uomini di Delneri, fischiatissimi, è l’ottava sconfitta in 13 gare.

Udinese, quanti sprechi!

Delneri ritrova Widmer in difesa e punta in attacco sulla coppia Lopez-Perica. Lopez conferma il giovane Barella a centrocampo e davanti sceglie Pavoletti, supportato da Joao Pedro. L’Udinese parte con il piglio giusto e trova la prima clamorosa palla gol all’8’: tiro di Barak da fuori area, Rafael respinge, ma Maxi Lopez, ad un passo, spara fuori di testa. I bianconeri, nel corso del primo tempo, si fanno avanti in più occasioni senza però riuscire ad incidere. Al 20’ è Jankto che di testa non trova la porta sul bel cross di Barak. Al 24’ è invece il Cagliari ad avvicinarsi al vantaggio: cross di Barella, Ionita appoggia all'arretrato Pavoletti, il tiro trova la respinta di Bizzarri. Al 33’ azione confusa nell’area dei sardi, i bianconeri si fanno avanti con Widmer, ma Rafael si fa trovare pronto. Per gli uomini di Lopez era fuorigioco e la Var conferma. Nei minuti successivi il Cagliari si fa coraggio e rischia di portarsi sull’1-0 in almeno due momenti. Al 37’, Bizzarri riesce a togliere la palla dai piedi di Joao Pedro, pronto a mettere in rete il tiro-cross di Faragò. Sul finale ci prova anche Pavoletti: il portiere bianconero tocca con la punta delle dita il gran destro rasoterra dell’attaccante e mette fuori. I fischi dello Stadio Friuli accompagnano i giocatori negli spogliatoi.

Joao Pedro decisivo

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo, con occasioni da una parte (tiro di Perica ribattuto dalla difesa rossoblù) e dall’altra (Joo Pedro in semi rovesciata). Al 9’, però, arriva la doccia gelata per l’Udinese: cross da destra di Barella, Joao Pedro si inserisce tra Danilo e Widmer e di testa batte Bizzarri sull'uscita. Una distrazione a centrocampo e il Cagliari è in vantaggio. Al quarto d’ora i bianconeri si avvicinano al pareggio con Maxi Lopez, che però da dentro l’area non riesce a superare Rafael. Passa il tempo, ma i padroni di casa non riescono a recuperare la lucidità. Soprattutto mancano le occasioni, nonostante il cambio modulo con l'ingesso di Lasagna e Fofana, e i tifosi non gradiscono affatto. Il finale di gara non poteva essere peggiore: la Var, infatti, decide per l'espulsione di Bizzarri. Tutto nasce da un'azione innescata da Faragò, che dopo aver saltato il portiere, finisce a terra fuori area. L'arbitro non fischia il fallo in un primo momento, ma cambia idea grazie alla tecnologia.