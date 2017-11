Scivola mentre è a caccia: 64enne si frattura una gamba

SEDEGLIANO – Era a caccia con un amico quando è scivolato su una passerella di legno cadendo nella vegetazione. E’ successo domenica mattina a un 64enne di Codroipo, che ha riportato la frattura di una gamba. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

L’incidente si è verificato tra le frazioni di Turrida e Rivis. L’uomo è rimasto con la gamba incastrata nelle sterpaglie senza riuscire a muoversi. Per questo l’amico che era con lui, dopo aver tentato inutilmente di liberarlo, ha chiamato aiuto. L’elicottero del 118 era impegnato in un altro soccorso e così sul posto è giunta un’ambulanza.

La zona in cui si trovava il cacciatore era particolarmente impervia e per questo l’ambulanza non è riuscito a raggiungerlo. Per questo è stato mobilitato un mezzo di altri cacciatori per recuperarlo. Sul posto anche Vigili del Fuoco e carabinieri. Il ferito è stato portato nell'ospedale di San Daniele.