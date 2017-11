Udine cade in casa contro Jesi: si interrompe a 6 la striscia di successi consecutivi

UDINE - Non riesce a completare la striscia di sei successi consecutivi la Gsa Udine che cade in casa contro la Termoforgia Jesi, che la appaiava in classifica, per 68 a 70. Partita dai due volti, con Udine che, nei primi venti minuti, è sembrata, a tratti, dominare il match con i marchigiani, andando avanti anche di 18 punti e con gli ospiti più lucidi e determinati nei secondi due quarti. Pur a lungo senza uno straniero (Brown, espulso nel terzo quarto per doppio fallo antisportivo), gli uomini di coach Cagnazzo sono riusciti a raccogliere, con merito, due punti importanti al Carnera, con i friulani apparsi stanchi e confusi nei minuti finali, tanto da collezionare al termine alcune statistiche difficili da guardare (5/29 al tiro da tre punti, 15 palle perse).

Nel primo quarto, Udine sembra potere disporre a piacimento dei marchigiani. Dopo un inizio equilibrato, le bombe di Benevelli ed i canestri acrobatici di Dykes, insieme ad una ottima difesa 'lardiana', fanno compiere alla formazione di casa un parziale di 14 a 0 che sembra già indirizzare il match (20-6). Nel secondo quarto, la Gsa incrementa ulteriormente il vantaggio: Mortellaro e Diop sotto canestro sono due torri inespugnabili, in attacco si rivede anche il rientrante Pellegrino e Udine vola sul +18 (33-15). A questo punto, però, qualcosa si guasta nel meccanismo, fino a quel momento quasi perfetto della Gsa: in attacco si pasticcia troppo, in difesa si permette all’ex Rinaldi di collezionare una serie inesauribile di tiri liberi. Il risultato è che la Termoforgia arriva fino al -6 (37-31) che rimane il distacco impresso sul tabellone a metà match (41-35).

I secondi venti minuti sono un altro match rispetto ai primi. Jesi è avversario durissimo, difficile da battere in difesa, precisa in attacco con Marini (bel giocatore) e l’ex Rinaldi e, soprattutto, concreta. Un esempio: Veideman e Dykes sbagliano un alley-oop invece di cercare una conclusione dal coefficiente più semplice, mentre dall’altra parte Hasbrouck segna la tripla del primo vantaggio ospite (46-47). Quando mancano 4’12» dalla fine della terza frazione, l’espulsione di Brown, dopo il secondo fallo antisportivo fischiatogli per avere interrotto il contropiede portato avanti da Raspino, sembra potere essere più di un campanello di allarme per Jesi. Purtroppo per i padroni di casa non è così: i bianconeri, anche per merito della difesa jesina, fanno circolare male la palle e sparacchiano da tre punti, in particolare con Veideman (0/6 alla fine per l’estone), mentre la Termoforgia, senza strafare, rimane attaccata alla Gsa all’ultima pausa (56-54). Nell’ultimo quarto, nonostante i ripetuti time-out, Lardo che, forse tiene in campo troppo i 'boccheggianti' Veideman e Dykes, non riesce a dare una scossa ai suoi che lasciano a Jesi di condurre le danze. Gli ospiti si portano sul +6 con Rinaldi e con una tripla di Ihedioha (62-68), Ferrari accorcia con un canestro da sotto, Dykes sbaglia un’altra tripla (giornataccia anche per lui), mentre Ihedioha inchioda una schiacciata che sembra chiudere il match (64-70). Invece c’è ancora tempo per un paio di errori di Jesi che consentono a Pinton, rimesso in campo dopo una sosta troppo lunga in panca, di segnare la tripla del -3. Jesi perde palla in attacco e commette fallo su Diop. Il giovane senegalese segna il primo libero e sbaglia volutamente il secondo, ma sul rimbalzo il tiro della disperazione di Dykes non va a bersaglio e così la Termoforgia può esultare a metà campo.

G.S.A. Udine - Termoforgia Jesi 68-70 (25-15, 45-31, 56-54)

G.S.A. Udine: Kyndall Dykes 13 (4/8, 1/7), Tommaso Raspino 10 (3/6, 0/4), Andrea Benevelli 10 (2/2, 2/4), Ousmane Diop 10 (3/5, 0/1), Rain Veideman 9 (3/5, 0/6), Mauro Pinton 6 (0/0, 2/6), Chris Mortellaro 4 (1/6, 0/0), Michele Ferrari 2 (1/2, 0/0), Vittorio Nobile 2 (0/2, 0/1), Francesco Pellegrino 2 (1/3, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0), Daniel Ohenhen osasenaga 0 (0/0, 0/0). All. Lardo.

Termoforgia Jesi: Kenny Hasbrouck 16 (2/6, 4/10), Pierpaolo Marini 16 (5/7, 2/9), Tommaso Rinaldi 14 (3/12, 1/3), Francesco ikechukwu Ihedioha 9 (3/6, 1/3), Ken Brown 7 (2/4, 1/4), Federico Massone 3 (1/3, 0/1), Matteo Piccoli 3 (0/0, 1/3), Andrea Quarisa 2 (1/2, 0/0), Antonio Valentini 0 (0/0, 0/0), Pietro Montanari 0 (0/0, 0/0), Simone Mentonelli 0 (0/0, 0/0). All. Cagnazzo.