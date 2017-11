Sabato notte, 10 auto nel mirino dei ladri

UDINE - Hanno danneggiato le auto e hanno rubato qualsiasi cosa gli è capitata fra le mani. Sono state dieci le automobili prese di mira dai ladri nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre, tra l’una e le due, nel parcheggio del supermercato all’ingrosso Metro di Tavagnacco. Dai veicoli sono spariti borse, portafogli, documenti d'identità compresi, e smartphone. Quando i proprietari sono tornati alle loro vetture - come anticipa il Messaggero Veneto - hanno trovato finestrini in frantumi, serrature forzate, e in un caso il blocchetto della chiave asportato del tutto.

Niente telecamere

Il parcheggio in questione nei fine settimana si riempie di automobili: lì di fronte, infatti, si trova la discoteca Five e sono in molti i giovani che posteggiano accanto all'ingrosso per una sabato sera di divertimento nel locale. Il parcheggio, inoltre, non sarebbe dotato di telecamere di videosorveglianza, i malviventi hanno quindi potuto agire indisturbati, e certi di non essere visti. Sul posto, allertati dai proprietari delle vetture, è giunta una volante della polizia, che ha raccolto le testimonianze.