Viabilità: Sr 355 riaperta a senso unico alternato

CARNIA - «La strada regionale 355 che collega la Carnia al Veneto è stata riaperta già lunedì a senso unico alternato nel tratto interessato da lavori urgenti di messa in sicurezza». Lo comunicano con una nota congiunta l'assessore al Territorio del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro e il presidente di Fvg Strade spa, Giorgio Damiani.

«Nei giorni scorsi - spiega Damiani - la strada è stato oggetto di fenomeni meteorologici e geologici tali da rendere necessaria una chiusura alla circolazione in entrambi i sensi di marcia durante alcune ampie fasce orarie diurne per consentire i primissimi lavori di messa in sicurezza. Ora, terminata questa prima fase, possiamo riaprire con continuità la strada alla circolazione, seppur con l'accortezza del senso unico alternato nel tratto in cui sono in corso le lavorazioni. L'intervento di messa in sicurezza in corso - precisa Damiani - ha un valore di circa 100.000 euro e anticiperà i lavori finanziati dalla Protezione civile per 250.000 euro sul versante boscato in località Faria e quelli previsti dalla nostra società per altri 200.000 che consentiranno di mettere in sicurezza un tratto continuo di versante di circa 125 metri».

«Un ringraziamento alle maestranze che sono prontamente intervenute e a coloro che quotidianamente operano sull'arteria regionale - commenta Santoro - per aver concluso con due giorni di anticipo rispetto al programma previsto le lavorazioni che consentono di dare continuità alla circolazione, rilevante non solo per il collegamento con il Veneto, ma anche per le importanti realtà produttive insediate che necessitano su infrastrutture sempre disponibili in sicurezza. Appena sarà pronto lo studio commissionato da Fvg Strade sulla programmazione degli interventi necessario alla SR355 - conclude Santoro - presenteremo al territorio non solo il lavoro già fatto e quello in corso, come la realizzazione della rotatoria di Ovaro, ma anche quanto vogliamo programmare e finanziare per il prossimo futuro sulla base di una programmazione concreta».