‘Che nome dai alle tue cisti?’: consulti dermatologici gratuiti per l’idrosadenite suppurativa

UDINE - Sabato 25 novembre arriva a Udine la tappa della Campagna nazionale informativa (patrocinata da Inversa Onlus) e di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa (HS), denominata ‘Che nome dai alle tue cisti?’, che prevede consulti dermatologici gratuiti su prenotazione.

Coinvolte oltre 30 strutture ospedaliere

La campagna vede coinvolte oltre 30 strutture ospedaliere e universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di HS ad entrare in contatto con i centri ospedaliero-universitari che hanno un ambulatorio dedicato ad una patologia ancora oggi di difficile diagnosi.

Come si manifesta

L’HS infatti si manifesta con la formazione di cisti, noduli, ascessi e lesioni dolorose nelle aree inguinale, ascellare, perianale, dei glutei e sotto il seno e, meno frequentemente, sul cuoio capelluto, collo, schiena, viso e addome. Il quadro clinico non è sempre facile da riconoscere e può simulare delle comuni «cisti sebacee» o essere scambiata per altre patologie (acne, follicoliti). La diagnosi precoce è fondamentale nella cura dell’HS, evitando la progressione verso forme invalidanti. L’HS, oltre ad essere molto dolorosa e invalidante nei movimenti, causa un grave e negativo impatto psicologico in chi ne soffre perché costituisce un grave handicap nella vita lavorativa, sociale e sessuale di chi ne soffre.

Consulto gratuito

Sabato 25 novembre negli ambulatori della S.O.C. Clinica Dermatologica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia (Piazzale Santa Maria della Misericordia 15 – padiglione 6 – 3° piano), diretta dal Professor Giuseppe Stinco chi soffre di HS potrà usufruire di un consulto gratuito previa prenotazione. Per prenotare telefonare al numero 392 8077216 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

La parola all’esperto

«L’idrosadenite è una malattia cutanea infiammatoria non contagiosa, spesso sottovalutata, non diagnosticata e con un forte impatto sulla vita sociale e psicologica delle persone che ne sono affette», dichiara il Professor Giuseppe Stinco, Direttore della Clinica Dermatologica dell’ASUI di Udine. «Un percorso diagnostico complesso, quello dei pazienti affetti da idrosadenite, che nella maggior parte dei casi si trovano a passare da uno specialista ad un altro prima di ottenere una diagnosi corretta ed una adeguata terapia. Per questo motivo, insieme ai miei Collaboratori abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa volta a illustrare ai pazienti la malattia e indicare loro i percorsi diagnostici e terapeutici a disposizione e soprattutto i Centri di cura selezionati in ambito regionale e il ruolo di tutti gli specialisti coinvolti nel processo di gestione del paziente, dal Medico di Medicina Generale al Dermatologo, al fine di individuare e mettere in atto tempestivamente le terapie più adeguate».

Per ulteriori informazioni: www.chenomedaialletuecisti.it