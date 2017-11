La MM Contemporary Dance Company in tour nei teatri della regione

CODROIPO – La MM Contemporary Dance Company, una delle compagnie italiane di danza più apprezzate da pubblico e critica, porta nel circuito Ert una serata a doppio titolo firmata dai coreografi Emanuele Soavi e Michele Merola. Carmen/Bolero sarà mercoledì 22 novembre alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco di Codroipo, grazie alla collaborazione con Artisti Associati, partner dell’Ert per la stagione di danza. Lo spettacolo verrà replicato anche mercoledì 31 gennaio al Teatro Candoni di Tolmezzo. Sui palchi dei due teatri regionali si esibiranno Paolo Lauri, Fabiana Lonardo, Enrico Morelli, Giovanni Napoli, Nicola Stasi, Gloria Tombini, Lorenza Vicidomini.

Come detto, si tratta di una serata a doppio titolo

La prima parte dello spettacolo è opera di Emanuele Soavi che con Carmen dà spazio al forte virtuosismo tecnico e teatrale degli interpreti in scena immergendo il pubblico in una trama fatta di sottili relazioni, di equilibri e di ricami, fra tensione e sospensione, dove movimenti e gesti vanno letti oltre l’apparente eleganza che sta sopra le righe. Il tutto accompagnato dalle celebri note di Bizet, inframmezzate dalle canzoni del gruppo canoro Los Panchos, nei cui testi antagonismo, gelosia e desiderio sono i soggetti onnipresenti. Meccanismo ad orologeria dalla rigorosa precisione, Bolero è ancora oggi tra i brani più noti e ascoltati della storia della musica. Nel realizzare una nuova versione coreografica del Bolero, Michele Merola (direttore artistico della compagnia) si è confrontato con questa musica ossessiva e ripetitiva, e alla fine di questo percorso l’ispirazione del coreografo si è focalizzata sul ventaglio inesauribile dei rapporti umani, in particolare quelli di coppia. Nella coreografia si proiettano, dall’interno verso l’esterno, paure, desideri rimossi, scosse esistenziali che rivelano interi universi, legami segreti che esistono tra le persone… e l’ironia lascia il posto al timore, l’amore al disinganno, il distacco alla condivisione.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando il Teatro Benois-De Cecco (0432 908467) e l’Ufficio Cultura di Tolmezzo (0433 487961).