Via Luigi Delneri, arriva Massimo Oddo

UDINE – Ormai manca solo l’ufficialità. Massimo Oddo sarà il nuovo allenatore dell’Udinese. Il friulano Luigi Delneri è stato esonerato dopo la sconfitta contro il Cagliari: troppo pochi, per la società, i 12 punti raccolti fin’ora in Campionato. A pesare anche il clima di contestazione creatori al Friuli, dopo i tifosi erano ormai stanchi di vedere in campo una squadra senza anima. L’avvicendamento, deciso nella notte tra lunedì e martedì, arriva alla vigilia di una partita difficilissima per i bianconeri, quella contro il Napoli capolista.

Dopo Andrea Stramaccioni, quindi, l’Udinese si affida a un altro giovane di belle speranze, con la speranza che possa fare meglio del suo predecessore. In carriera vanta la guida del Pescara, che ha portato dalla serie B alla serie A, prima di essere esonerato.

Delneri lascia l’Udinese dopo poco più di un anno dal suo arrivo, avvenuto il 3 ottobre 2016.