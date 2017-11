Trovano la gattina nel giardino, decapitata. Ennesimo caso di violenza contro gli animali

MUZZANA DEL TURGNANO - Aveva appena tre mesi, è stata trovata decapitata nel giardino dei suoi padroni. Si tratta dell’ennesimo episodio contro i gatti che si verifica nella località della Bassa Friulana. Una ferocia assorda e ingiustificata, che al momento non ha spiegazioni. Da ottobre sono state molte le segnalazioni da parte dei cittadini che non trovano più i loro gattini o che peggio, li trovano morti. L’idea che si sta quindi diffondendo è quella che nella cittadina ci sia uno o più (chi può dirlo) "killer di gatti".

Nella giornata del 21 novembre, come anticipa il Messaggero Veneto, l’Associazione Amici di Luna e Sam sarà impegnata nella raccolta delle testimonianze da parte di coloro a cui sono stati uccisi gli animali, per presentare poi un esposto. Al tempo stesso, i cittadini di Muzzana metteranno una taglia di 500 euro per ‘trovare il colpevole" degli inquietanti fatti.