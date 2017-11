La Polizia ha rintracciato il rapinatore di via Colugna

UDINE – Sono serviti pochi giorni al personale della Squadra Mobile della Questura di Udine per identificare il rapinatore che sabato sera, attorno alle 17.30, aveva minacciato con un taglierino la titolare del negozio di estetica e parrucchieri ‘Benessere in armonia’, di via Colugna riuscendo a farsi consegnare 200 euro in contanti.

La donna, in quel momento, era sola ed il rapinatore, ha approfittato di questa circostanza per agire indisturbato, fuggendo poi in sella a una bicicletta. Le immediate attività investigative avviate dalla Squadra Mobile della Questura hanno permesso di individuare e denunciare in sole 48 ore l’autore del fatto, identificato in un 36enne italiano che è rintracciato dalla polizia.

Il soggetto, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina, mentre il taglierino utilizzato per la commissione del delitto e la bicicletta utilizzata per la fuga sono stati sottoposti al vincolo del sequestro penale.