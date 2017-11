Fermato 18enne, con sè aveva eroina, cocaina, anfetamina, hashish e marijuana

UDINE - Aveva con sé aveva eroina, cocaina, anfetamina, hashish e marijuana. E’ per questa ragione che un giovane solo di 18 anni, residente a Tolmezzo è finito nei guai.

Si trovava in un giardino privato

Il 18enne è finito nel mirino degli inquirenti dopo la chiamata di alcune persone residenti in in via Duino, a Udine, che hanno notato il giovane all’interno di un cortile privato. Gli agenti della Squadra volante della Questura di Udine, quando lo scorso 18 novembre sono arrivati sul posto, hanno bloccato il giovane - come anticipa Il Gazzettino - prima che potesse darsela a gambe.

La perquisizione e la denuncia

A seguito di una perquisizione personale i poliziotti gli hanno trovato addosso cinque diversi tipi di stupefacenti, già suddivisi in dosi. Il ragazzo è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Potrebbero inoltre essere presentate a su carico delle querele per la violazione di domicilio. Eroina, cocaina, anfetamina, hashish e marijuana sono state sequestrate assieme a 220 euro, soldi che gli inquirenti ritengono possano essere frutto dell’attività di spaccio.