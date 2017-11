Il team di Linea Verde a Udine per una delle prossime puntate

UDINE - Avvistato a Udine il team di Linea Verde, la nota trasmissione che tutti fine settimana accompagna il pubblico di Rai1 alla scoperta delle bellezze dell’Italia, affrontando tutte le tematiche legate al mondo agricolo ed enograstonomico illustrando prodotti, sapori e tradizioni della penisola italiana.

I sopralluoghi che si stanno svolgendo a Udine stanno portando il gruppo di lavoro della trasmissione alla ricerca del verde del capoluogo friulano ma non solo. La trasmissione, infatti, farà degli approfondimenti su diverse tematiche andando alla ricerca di idee innovative come ‘l’uovo non uovo’, il primo uovo vegetale al mondo ideato, progettato e realizzato da quattro studentesse dell'Università di Udine. La Nuova edizione di Linea Verde, il programma sul primo canale, che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, conferma e prosegue con il doppio appuntamento del sabato e della domenica, sempre a partire dalle 12.20.