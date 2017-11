Crisi Bob Martin: c'è una possibile soluzione per i lavoratori

UDINE - «Un incontro positivo nel quale è stata delineata una prospettiva concreta per trovare una soluzione alla cessazione dell'attività nello stabilimento della Bob Martin di Sant'Osvaldo di Udine e salvaguardare i posti di lavoro». Lo ha detto il vicepresidente della Regione, Sergio Bolzonello, al termine della riunione con Np Industries, azienda per la produzione di alimenti per animali ubicata ad Aiello del Friuli e titolare della linea di nutrizione per animali Disegual che ha manifestato un interesse a subentrare nell'attività della multinazionale inglese, svolta nel sito udinese, al quale la Bob Martin non ha ancora fornito riscontro.

«Restiamo a fianco dei lavoratori - ha assicurato il vicepresidente - e proseguiremo a seguire gli sviluppi del progetto che deve vedere, da parte della Bob Martin, la massima disponibilità a esaminare la proposta avanzata da Np Industries». A tal fine verrà convocato un tavolo di lavoro a cui saranno invitate tutte le parti interessate. I lavoratori che stanno perdendo il posti di lavoro sono 72.