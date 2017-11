Gli eventi in programma mercoledì 22 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Una serata con la Confraternite dal Muset

Mercoledì 22 novembre, all'enoteca da Michele ( via Paolo Sarpi n. 18/a), a partire dalle 19, è in programma una serata con la Confraternite dal Muset (confraternita tutta friulana che compirà 2 anni il prossimo gennaio e che ha sede all'agriturismo dai Spadons a Pradamano).

Premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato

Il 22 novembre, alle 16, nella sede dell'ateneo friulano in via Tomadini 30/a (aula 3), è in programma la cerimonia di conferimento del premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato. L'appuntamento, organizzato nell'ambito di Passi Avanti, il cartellone messo a punto dal Comune contro la violenza di genere, è organizzato dall'Università di Udine e da Soroptimist Cividale e Udine.

‘L’inganno della realtà’

Mercoledì 22 novembre al Visionario secondo appuntamento con ‘L’inganno della realtà’ (organizzato dall’Associazione Cult’Udine), il ciclo che - attraverso musica, cinema, letteratura e scienza - ci parla del concetto di realtà e della sua manipolazione. La serata si aprirà alle 18 con ospiti il noto scrittore di fumetti Claudio Chiaverotti (autore di Dylan Dog, Brendon eMorgan Lost, la sua ultima creazione) e il talento regionale Alessandro Pastrovicchio, giovane disegnatore Disney e Bonelli. Infine, alle 20, ritorna il laboratorio interattivo ’Neuroshow’, condotto da Davide Anchisi, ricercatore e docente di neuroscienze e neurofisiologia dell’Università di Udine.

MM Contemporary Dance Company

La MM Contemporary Dance Company, una delle compagnie italiane di danza più apprezzate da pubblico e critica, porta nel circuito Ert una serata a doppio titolo firmata dai coreografi Emanuele Soavi e Michele Merola. Carmen/Bolero sarà mercoledì 22 novembre alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco di Codroipo, grazie alla collaborazione con Artisti Associati, partner dell’Ert per la stagione di danza. maggiori info, qui.

Settimana del gioco da tavolo

Mercoledì 22 novembre la Ludoteca apre nuovamente la sera, dalle 20.30 alle 23.30, per ospitare il corso di ‘Oware’ (Mancala), il gioco di origine africana di semina e raccolta. I dettagli, qui.

Eresie

Anche questa settimana torna con un nuovo appuntamento Dialoghi in biblioteca, il calendario di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura. Mercoledì 22 novembre alle 18 la sala Corgnali della biblioteca, in Riva Bartolini 5, ospiterà la presentazione del romanzo ‘Eresie. Trieste, i libri e le verità nascoste’ di Edoardo Triscoli, edito quest’anno da MGS Press. Dialogherà con l’autore il direttore della biblioteca civica Joppi, Romano Vecchiet.

‘Nati per leggere’

Proseguono gli appuntamenti della settimana nazionale di ‘Nati per leggere’, l'iniziativa in programma fino al 26 novembre per promuovere il diritto dei bambini alla lettura. Il 22 novembre, dalle 17 alle 17.50, la sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’ propone un nuovo incontro dell'Ora delle storie dedicato alle sonorità delle filastrocche e alle storie in musica e cantate. Nell'ambito di una collaborazione con la scuola delle Arti Danza & Musica di Cussignacco, sarà presente per l'occasione l’insegnante di danza ritmica Valentina Piron, affiancata da una giovane e talentuosa allieva di chitarra, per presentare una versione strumentale del celebre silent book ‘L’onda’ di Suzy Lee. Per ogni altro dettaglio sulle attività della sezione Ragazzi è possibile telefonare al numero 0432 1272585 o consultare il sito internet.

‘Una donna fantastica’

Sarà ‘Una donna fantastica’, pellicola selezionata a rappresentare il Cile ai premi Oscar 2018 nella categoria miglior film in lingua straniera, a segnare il secondo appuntamento di Passi Avanti dedicato al Tdor. Arcigay Friuli, infatti, insieme al Gruppo Trans di Bologna e al Cec di Udine ha organizzato per mercoledì 22 novembre alle 20.30 al Cinema Visionario la proiezione del film per portare all'attenzione pubblica, in occasione del Transgender Day of Remembrance, il tema della violenza transfobica.

‘Day by day’

Nuovo appuntamento con gli incontri organizzati nell’ambito del progetto ‘Day by day’ dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG con SPC Scuola di Process Counseling, realtà del nostro territorio che da oltre vent’anni si occupa di formazione e consulenza aziendale in Italia e all’estero. ‘Presenza e self training. Essere efficaci con se stessi e con gli altri’ è il tema che sarà trattato da Manuela Castiglione e Davide Grazioli di SPC Scuola di Process Counseling, mercoledì 22 novembre, alle 14.30, nella sede di Confapi FVG, in viale Ungheria 28 a Udine.