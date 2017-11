Primo allenamento per Massimo Oddo: «Sono qui per lavorare sodo»

UDINE – Come annunciato, Massimo Oddo è il nuovo allenatore dell’Udinese. L’ufficialità dell’esonero di Luigi Delneri è arrivata nella tarda mattinata di martedì, con la società bianconera che ha ringraziato il mister friulano per quanto fatto in questi mesi. Poche ore dopo era già al Bruseschi per dirigere il suo primo allenamento. «Voglio ringraziare la società – ha dichiarato - questa è una realtà che ha ambizione, che mette a disposizione strutture di altissimo livello, dal Centro Sportivo allo Stadio: poche volte ho riscontrato l’esistenza di un sistema così evoluto, qui a Udine sono presenti tutti gli strumenti per lavorare bene». Riferendosi alla squadra, Oddo ha aggiunto: «Questa è una rosa con buone individualità, giovani promettenti che hanno bisogno di crescere per diventare giocatori importanti. Da parte mia garantisco massimo impegno e professionalità».

Rispondendo alle domande dei cronisti, Oddo ha sottolineato che il suo compito sarà quello di «esaltare le potenzialità che sono già evidenti, mentre i difetti li vedrò sul campo: c’è una base buona sulla quale lavorare. Sono un allenatore che si adatta ai giocatori e non viceversa: il mio compito è metterli nelle condizioni di dare il meglio. Con me – ha detto ancora Oddo - tutti i calciatori della rosa hanno una possibilità. La società mi ha dato mandato di lavorare sodo, secondo la mia idea di gioco. Ho chiesto una lista completa di tutti e 29 i ragazzi che fanno parte della prima squadra e alcuni della Primavera: per me tutti avranno la possibilità di mettersi in mostra. Mi aspetto tanto da tutti i giocatori: sta a loro dimostrare la capacità di recepire quello che cerco; io non ne scelgo solo 11, io punto su tutti, e su chi può darmi il meglio ogni domenica in campo».

La società ha siglato con Massimo Oddo un contratto per un anno, più un’opzione per il secondo. Accanto al mister, sono stati ufficializzati anche il vice allenatore Marcello Donatelli e il collaboratore tecnico Luciano Zauri.