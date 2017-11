Appartamento in fiamme a Udine: in corso gli accertamenti

UDINE - Erano circa le 12 di martedì 21 novembre, quando un poliziotto fuori servizio ha notato del fumo uscire dalla finestra di un’abitazione. E’ subito scattato l’allarme.

I soccorsi

Vigili del fuoco e polizia hanno lavorato per oltre due ore in via Galilei, a Udine, all’altezza del civico 66. Per agevolare le operazioni di soccorso è stato deciso anche di chiudere l’arteria al traffico. Fortunatamente non ci sono stati feriti o persone intossicate dal fumo: le due famiglie che vivono nella palazzina non si trovavano in casa in quel momento. Il fumo ha però soffocato i due canarini dei proprietari. Rowdy, invece, il cagnolino che si trovava al primo piano del palazzo, sta bene.

I vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi, compresa un’autoscala. Entrati nell’appartamento hanno trovato tutti i locali invasi dal fumo, in particolare la zona giorno. La parte maggiormente danneggiata è stata la cucina. Per questo i pompieri suppongono che l’incendio sia partito proprio da lì. Tutti gli accertamenti necessari sono però ancora in corso.