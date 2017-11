Scippata, insegue il ladro: 74enne trascinata per alcuni metri dall'auto del malvivente

FAGAGNA - Aspetta il bus e le rubano la borsetta. Lei insegue il ladro che scappa via, a bordo di un’auto, e viene trascinata per alcuni metri. Protagonista della brutta vicenda una pensionata di 74 anni. La donna era in attesa del mezzo pubblico che l’avrebbe riportata a casa, in un paese del Medio Friuli.

Lo scippo

La signora era intenta a guardare l’ora. Il mezzo che sta attendendo, infatti, era in ritardo. In quel frangente davanti a lei si presenta un ragazzo, le si avvicina sorridente, indosso gli occhiali da sole. Poi d’improvviso le strappa la borsetta. All’interno, non solo oggetti personali, ma - come anticipa Il Gazzettino - anche i soldi che doveva consegnare come regalo ai nipoti.

L'inseguimento

La donna però non si dà per vinta e insegue il ladro. Lui entra svelto nella sua auto (lasciata con la portiera aperta e il motore acceso) e la 74enne si attacca alla portiera. Viene trascinata per qualche metro sotto gli occhi increduli dei passanti.

L'aiuto dei passanti

Alcuni di loro annotano la targa della vettura che nel frattempo è corsa via a gran velocità rischiando anche di fare male ad altre persone che nel frattempo, sentendo le grida dell’anziana, sono accorse sul posto. Nel frattempo vengono chiamati anche i carabinieri e il 118.

L'arresto

Lo scorso lunedì 20 novembre, un anno e mezzo dopo i fatti, i carabinieri della stazione di Fagagna, comandanti dal luogotenente Andrea Modesti, hanno eseguito un ordine di detenzione domiciliare, emesso dal tribunale di Udine, nei confronti di B. D., un 27enne pregiudicato di Coseano. E’ stato lui a rapinare la signora, ora dovrà scontare due anni.