Ecco le telecamere anti furbetti della Ztl

UDINE – Sono iniziati i lavori per il posizionamento delle telecamere anti ‘furbetti’ all’ingresso del centro storico di Udine. Si comincerà con gli ingressi nella Zona a traffico limitato (Ztl) di via Manin, vicilo Sillio e piazza San Cristoforo. Ve ne avevamo parlato lo scorso 26 settembre.

In questo modo, con l’aiuto degli occhi elettronici, si cercherà di limitare il fenomeno del mancato rispetto della Ztl, con più di 3.500 automobilisti sanzionati ogni anno per questo tipo di infrazione (è probabile però che il loro numero sia notevolmente superiore). «È nell'interesse di tutti i cittadini restituire il centro storico a una migliore fruizione senza traffico perché è chiaro che molti adesso non rispettano i divieti – sottolinea il sindaco di Udine, Furio Honsell –. Ovviamente per chi è già autorizzato non cambierà nulla dal punto di vista dell'accessibilità così come non cambieranno le motivazioni in base alle quali sono concesse le autorizzazioni. È chiaro però che chi invece vorrà attraversare il centro storico solo per noncuranza non potrà più farlo impunemente».

Il sistema dovrebbe entrare a regime nel gennaio 2018. Nulla cambierà per le fasce di carico e scarico, né per le categorie delle persone che potranno richiedere i permessi temporanei di accesso, per i residenti, i titolari di garage, i disabili e tutti gli altri casi previsti dal regolamento in vigore dal 2004. Le telecamere sono installate dall’azienda Dome Security Technolohies srl in Ati con Kapsch Trafficom srl per un investimento complessivo di 100 mila euro.