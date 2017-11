A Teatro in modalità Black Friday: 10 appuntamenti a un prezzo spettacolare

UDINE – Si sta diffondendo sempre più e ora, per la prima volta, potrà contagiare anche il pubblico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine: è la febbre da Black Friday, il momento degli acquisti più a buon prezzo oggi attualmente in circolazione che fra pochissimi giorni, per la precisione il 24 novembre (di venerdì, appunto), permetterà a tutti di acquistare i biglietti a 10 appuntamenti della stagione di prosa e musica 2017/18 a prezzi super vantaggiosi. Soltanto tre le ore a disposizione - dalle 16 alle 19 - per accaparrarsi i posti migliori in sala con lo sconto del 30 per cento. Gli acquisti si potranno fare sia accedendo alla biglietteria di via Trento che online attraverso il circuito vivaticket.

10 spettacoli

Dieci come detto gli spettacoli interessati dalla promozione, di cui 7 del cartellone di prosa: l’irresistibile Hollywood, dedicato alla nascita leggendaria diVia col vento con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Gigio Alberti (venerdì 24 novembre, h. 20.45), ma anche due classici della storia del teatro di tutti i tempi come Sei personaggi in cerca d’autore (5/6/7 dicembre) con la regia di Luca de Fusco e protagonista Eros Pagni e Re Lear di Giorgio Barberio Corsetti interpretato da Ennio Fantastichini (31 gennaio -1/2 febbraio 2018). Non mancheranno poi Mariti e mogli con Monica Guerritore e Francesca Reggiani dall’omonimo film di Woody Allen (14/15/16 febbraio), Il nome della rosa tratto dal capolavoro di Umberto Eco (27/28 febbraio e 1 marzo ore 20.45), il divertentissimo Calendar Girls (13-14-15 marzo) con Angela Finocchiaro, Laura Curino e Ariella Reggio e Il Padre di August Strindberg con Gabriele Lavia (21-22-23 marzo). Lo sconto sarà applicato sui posti di platea e prima e seconda galleria. Per quanto riguarda la musica, invece, biglietto ridotto del 30 per cento per gli appuntamenti della stagione lirica, esteso a tutti i settori, dalla platea alla terza galleria: Evgenij Onegin di Pëtr Il'ičČajkovskij (17 dicembre h. 16), l’opera russa più famosa e interpretata al mondo, Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e, in prima esecuzione, Il segreto di Susanna, piccolo gioiello di Ermanno Wolf-Ferrari (11 febbraio 2018 h. 16) e infine Così fan tutte (5 maggio h. 20), ultima e raffinata opera del trittico Mozart-da Ponte.

I biglietti

La Biglietteria del Teatro il 24 novembre sarà aperta dalle 16.00 alle 19.00. L’acquisto dei biglietti a tariffa speciale scontata del 30 per cento è possibile nei medesimi orari anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Lo sconto del 30 per cento non è cumulabile con altre riduzioni applicate dal Teatro (es. G Teatrocard).