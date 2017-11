Al Palmanova Outlet Village arriva il Black Friday

AIELLO - Il Palmanova Outlet Village ha deciso di ispirarsi alle tradizioni americane per regalare ai propri visitatori un’imperdibile occasione per fare acquisti sulle migliori marche a prezzi scontatissimi. Venerdì 24 novembre, in occasione del Black Friday, il giorno in cui tradizionalmente cominciano i saldi negli Stati Uniti, i negozi resteranno aperti fino alle 21. Sarà possibile fare acquisti con un ulteriore sconto del 40% dal prezzo outlet su tutti gli articoli presenti nei negozi del villaggio dello shopping friulano che partecipano all’iniziativa. Si tratta di un’occasione unica per cominciare a fare i regali di Natale e calarsi nella magica atmosfera della festività più amata dell’anno. Info su:www.palmanovaoutlet.it