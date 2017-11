11enne finisce all'ospedale con un trauma cranico dopo essersi schiantato contro un palo

AQUILEIA - Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che ha coinvolto un undicenne nella mattinata del 22 novembre. Attorno alle 12.40 il numero unico di emergenza ha ricevuto una chiamata: un ragazzino, a bordo della sua bicicletta, si è schiantato contro un palo ad Aquileia, in corso Gramsci. Sul posto sono arrivati i sanitari che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato in codice verde - ferito e un con sospetto trauma cranico - al pronto soccorso dell’ospedale di Palmanova.