Incidente sulla A4: bloccata l'autostrada tra San Giorgio e Latisana in entrambi i sensi di marcia

SAN GIORGIO DI NOGARO - Tamponamento fra un camion e un furgone, in A4, fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. L’incidente è accaduto poco prima delle 15 e non ha provocato feriti ma il materiale trasportato dal mezzo pesante, bobine di carta, è finito anche sulla carreggiata opposta, in direzione Trieste, bloccando il traffico.

Sono state istituite le uscite obbligatorie a San Giorgio di Nogaro e a Latisana e chiuse anche le entrate per consentire la rimozione dei mezzi e la pulizia del manto stradale. Quindi chi arriva da Udine e Trieste deve uscire a San Giorgio, mentre chi arriva da Venezia deve uscire a Latisana. A Latisana può entrare solo chi è diretto a Venezia, mentre a San Giorgio solo chi è diretto a Udine.

Alle 16.30 i chilometri di coda sono 11 tra Villesse e Latisana in direzione Venezia e 2 in A23, direzione nodo di Palmanova. In direzione Trieste i km hanno raggiunto gli 8 chilometri di lunghezza.