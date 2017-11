'Programmare lo sviluppo': alla scoperta delle opportunità di finanziamento per le imprese

UDINE - A ‘scuola’ di contributi. Per fare il punto sui numerosi provvedimenti incentivanti emanati, sia a livello regionale che nazionale, a supporto e sviluppo delle piccole e medie imprese così come per traguardare quelli che saranno messi in campo per l’anno a venire, la sezione per la Piccola e media impresa di Confartigianato-Imprese Udine ha organizzato il seminario ‘Programmare lo sviluppo: strumenti incentivanti e strategie a supporto delle Mpmi’. Vale a dire delle micro, piccole e medie imprese.

L'appuntamento

L’appuntamento è fissato per venerdì 24 novembre, nella sala Beppino Della Mora di Confartigianato-Imprese Udine, e prenderà il via con i saluti di Giuseppe Tissino, presidente della sezione Pmi, alle 16.15. Seguirà l’introduzione affidata ad Edgarda Fiorini, vicepresidente vicaria di Confartigianato-Imprese Udine con delega all’innovazione. Interverranno quindi Paolo Martella (Invitalia S.p.A. – Assistenza Tecnica alla DGIAI del Ministero dello Sviluppo Economico) che parlerà degli strumenti nazionali come i voucher per la digitalizzazione, la Nuona Sabatini e i finanziamenti per le vittime di mancati pagamenti, e Lydia Alessio Vernì (Direttrice centrale delle attività produttive, turismo cooperazione della Regione Friuli Venezia Giulia) cui toccherà invece mettere a fuoco gli strumenti regionali a disposizione dello sviluppo delle Pmi. Concluderà il presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti. Per partecipare all’incontro (gratuito) ci si deve iscrivere online entro il 23 novembre dal sito www.confartigianatoudine.com.