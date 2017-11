Arriva a Udine Mash Up… Reloaded!

UDINE - Dal 23 al 25 novembre torna a Udine Mash Up, l’evento transnazionale incentrato sull’auto-imprenditorialità organizzato da Friuli Innovazione, che per la sua terza edizione si presenta completamente rinnovato nel format e nei contenuti, acquisendo una dimensione multimediale e digitale. E nuova è anche la location, il neonato Digital Storytelling Lab dell’Università di Udine, innovativo Laboratorio della Narrazione digitale e multimediale in pieno centro città.

Design Thinking

Mash Up Reloaded è rivolto a tutti coloro che hanno un’idea e vogliono imparare a svilupparla in tempi brevissimi, ma anche a chi semplicemente desidera capire come è possibile concretizzare qualsiasi progetto attraverso l’approccio del Design Thinking. Per tre giorni imprenditori, startuppers, professionisti, studenti, artisti e videomakers di tutte le età e con le esperienze più disparate, provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Slovenia e Croazia, metteranno a frutto i loro talenti e le loro diverse competenze per sviluppare idee, prodotti o servizi, sotto la guida di facilitatori ed esperti di notevole esperienza. Una squadra composta da nomi di prim’ordine: i lituani Charles Busmanis e Signe Adamovica, consulenti e startuppers del network baltico, tra i massimi specialisti europei di Design Thinking e prototipazione, Erica Barbiani, scrittrice, produttrice ed esperta di storytelling a livello internazionale, Luca Chinaglia, regista, sceneggiatore e videomaker, e l’austriaca Marissa Florian, specializzata in strategie d’impresa, imprenditorialità ed innovation management.

Un’occasione unica per mettersi in gioco e formarsi sul campo a costo zero

Con Mash Up Reloaded Friuli Innovazione propone una nuova formula interattiva e sfidante volta da un lato a stimolare la nascita di nuove idee imprenditoriali, dall’altro ad offrire ai partecipanti vantaggi concreti e tangibili: la possibilità di conoscere ed utilizzare nuovi strumenti digitali e multimediali, sperimentare nuovi metodi di collaborazione in un team multisdisciplinare e multiculturale, acquisire un network di relazioni professionali utili e sviluppare competenze sullo sviluppo di idee e progetti. L’evento è completamente gratuito (previa registrazione) in quanto iniziativa di EEsAA-Entrepreneurial Ecosystem Alpe Adria, progetto finanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale nell’ambito del programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. I posti sono limitati. Per iscriversi è sufficiente andare su Eventbrite e cercare ‘Mash Up 2017 Reloaded’. Per finalizzare l’iscrizione ai partecipanti è richiesto un breve video in Inglese. Gli iscritti che non abbiano realizzato il video non saranno accettati. Poiché i partecipanti arriveranno da diversi paesi europei l’evento si svolgerà in lingua inglese: un’occasione unica per mettersi in gioco e formarsi sul campo a costo zero.