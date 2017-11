Gli eventi in programma giovedì 23 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Passi Avanti, domani alla Cisl una tavola rotonda

Prosegue ‘Passi Avanti’, il cartellone messo a punto dal Comune di Udine insieme con la Commissione Pari Opportunità, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Domani, 23 novembre, dalle 9.30 nella sede della Cisl in via Ciconi 16, è in programma una tavola rotonda dal titolo ‘Femmine contro maschi: un mondo simile, diverso, complementare? Nella società e nel mondo associazionistico’. All'incontro, organizzato dalla Cisl e da Fnp Cisl di Udine, parteciperanno Cinzia Del Torre, Renata Della Ricca, Renata Maresia, Maura Caisutti, Elida Pascuttini.

‘Nati per leggere’

Giovedì 23 novembre alle 17 torna invece anche il tour dei lettori del Club dei Tileggounastoria nei quartieri con una tappa dedicata al tema ‘Gli animali delle streghe’ nella biblioteca di viale Forze Armate 4. Come sempre l’incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’. La partecipazione a entrambi gli appuntamenti è libera e gratuita. Per ogni altro dettaglio sulle attività della sezione Ragazzi è possibile telefonare al numero 0432 1272585 o consultare il sito internet.

Conversando con Psiche

I colloqui di approfondimento della Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra Conversando con Psiche, proseguono giovedì 23 novembre, alle ore 18, presso la Polveriera Garzoni di Palmanova, con un appuntamento irrinunciabile a ingresso libero intitolato Paganini, Rossini – Tecniche e vortici nella complessità. L’incontro vedrà protagonisti il Professore di Storia ed Estetica della Musica del Conservatorio ‘G. Tartini’ di Trieste, Marco Maria Tosolini, come relatore e il Professore Ordinario di sistemi di Elaborazione dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Udine, Carlo Tasso, come ospite.

Il colloquio sarà arricchito da suggestivi interventi musicali dal vivo a cura degli studenti del Conservatorio di Musica ‘J. Tomadini’ di Udine.

Aperitivo con il baffo

Giovedì 23 dalle 19 da Giangio in piazzale Chiavris a Udine, Movember, terzo e penultimo appuntamento con l’Aperitivo con il baffo. Prenotatevi per il taglio della barba.

Le persone fragili e il sostegno della comunità alle famiglie

Un'opportunità di confronto tra Istituzioni sociali e di Ambito e Terzo Settore sulla qualità della cura fornita dalle assistenti familiari, ovvero le badanti, e il Fondo per l'Autonomia Possibile (Fap). Di questo e di altro si parlerà giovedì 23 novembre a partire dalle 10 in sala Ajace a Udine (piazza Libertà) nella tavola rotonda ‘Le persone fragili e il sostegno della comunità alle famiglie’, un'occasione per confrontarsi e mettere sullo stesso tavolo esperienze e buone prassi. La tavola rotonda è aperta a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala Ajace.

La Bibbia

Sarà Paolo Cevoli ad inaugurare la sesta stagione teatrale di Sedegliano. La rassegna, realizzata dall’amministrazione comunale e dall’ERT, prenderà avvio giovedì 23 novembre alle 20.45 al Teatro Plinio Clabassi con La Bibbia, spettacolo il cui sottotitolo recita ‘raccontata nel modo di Paolo Cevoli’. La Bibbia nella versione di Paolo Cevoli ritornerà nel circuito ERT anche nel 2018 con tre repliche: venerdì 12 gennaio a Tolmezzo, sabato 13 gennaio a Maniago e venerdì 16 marzo a Zoppola. Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando la Biblioteca di Sedegliano (0432 915533).

Himalaya

Il Laboratorio integrato di restauro architettonico del dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura (Dpia) dell’Università di Udine organizza una giornata di studi dedicata alla conservazione del patrimonio architettonico in Himalaya in collaborazione con l’Associazione Achi India. Appuntamento giovedì 23 novembre dalle 9.30 nell’aula 51 del polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 206. Architetti e studiosi descriveranno alcune significative esperienze di restauro condotte nei templi buddisti della valle di Wanla. Nell’incontro sarà presentato anche il tema della tesi di laurea dello studente Gianmarco Mattiola, laureando dell’ateneo friulano, sulla Choskhor House, nella città di Leh. Nell’occasione sarà anche inaugurata una mostra fotografica relativa all'esperienza di studio condotta in sito dall'Università di Udine. La mostra rimarrà visitabile fino al 20 dicembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.

‘È autentico cioccolato’

Giovedì 23 novembre, alle 18, alla Libreria Moderna Udinese (Via Cavour, 13 Udine), Rossana Bettini, giornalista di vino e cibo e docente di Educazione del Gusto presenta il suo nuovo libro ‘È autentico cioccolato’ (Linea Edizioni, 124 pagine, €20,00, con la prefazione di Oscar Farinetti e le splendide fotografie di Fabio de Visintini). All’incontro, presentato dalla giornalista e scrittrice Elena Commessatti, parteciperà un’eccellenza nell’ambito della lavorazione e commercializzazione del cioccolato, l’azienda triestina Chox.

Settimana del gioco da tavolo

Giovedì 23, ma anche venerdì 24, sempre in collaborazione con l’Archivio Italiano dei Giochi, si terranno, rispettivamente, i tornei di ‘Domino 5s&3s’ e di ‘Oware’, con premi per tutti i partecipanti. Maggiori info, qui.