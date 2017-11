Autostrada chiusa 4 ore e lunghe code: pomeriggio di passione in A4

SAN GIORGIO DI NOGARO - Ha riaperto, alle 19, in entrambe le direzioni, il tratto di A4 compreso fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, chiuso a causa di un incidente verificatosi poco prima delle 15.

Una situazione che, purtroppo, si ripete quasi quotidianamente sul tratto di autostrada interessato dai lavori per la realizzazione della Terza corsia. In questo caso decine di bobine di carta trasportate da uno dei mezzi coinvolti nell'incidente si sono riversate sulla carreggiata, bloccando completamente il traffico sia in direzione Venezia che Trieste.

Nell'attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, sono stati gli stessi automobilisti a rimboccarsi le maniche e a dare una mano agli addetti di Autovie Venete spostando il materiale presente sull'asfalto, tentando in questo modo di accelerare le operazioni di riapertura dell'arteria. La coda ha raggiunto una lunghezza massima di 11 chilometri tra Villesse e Latisana in direzione Venezia.