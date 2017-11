Ladro ‘incastrato’ dalla localizzazione di tablet e smartphone

UDINE – Non ha fatto i conti con l’applicazione che consente di rintracciare gli smartphone e i tablet smarriti o rubati. E così un 49enne di origine croata, protagonista della spaccata avvenuta nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre in via del Cotonificio, a Udine, è finito in manette.

A rintracciarlo, nella zona di Fagagna, è stato il personale della Squadra Mobile comandata da Massimiliano Ortolan. Dopo aver individuato l’auto del 49enne, i poliziotti hanno notato a bordo tracce di sangue, dello stesso tipo trovato sul luogo del furto. Il ladro, infatti, abbattendo la vetrata, si era ferito.

E’ quindi scattato l’arresto e dopo una successiva perquisizione sono spuntati gli oggetti rubati nel centro estetico: due computer, un tablet e uno smartphone. Trovate anche delle bottiglie rubate in un esercizio pubblico di Fagagna.