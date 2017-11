Incidente a San Giorgio di Nogaro. Un'auto si ribalta: tre feriti

SAN GIORGIO DI NOGARO - L’auto si ribalta dopo l’incidente e la persona al volante rimane incastrata nell’abitacolo. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17.30 di mercoledì 22 novembre in via Marittima, a San Giorgio di Nogaro e ha visto coinvolte due vetture, una Lancia Delta e una Mazda. La Mazda è finita contro il recinto di una abitazione, la Lancia, invece, si è ribaltata dopo l’impatto. L’occupante è rimasto sempre vigile ed è stato estratto dall’auto dai vigili del fuoco. In quanto alle dinamiche dello scontro, sono ancora al vaglio dei carabinieri. Tre le persone ferite, tutte sono state trasportate all'ospedale di Palmanova.