Industry Platform 4 FVG, la nuova piattaforma per la digitalizzazione delle pmi Fvg

UDINE - Competenze specifiche, tecnologie digitali all’avanguardia e collaborazioni con le imprese del settore Ict sono i tre elementi su cui le aziende manifatturiere devono puntare per restare competitive sul mercato. La trasformazione digitale, è ormai pensiero condiviso, è un’opportunità per le imprese, in particolare per le pmi, che possono, grazie all’introduzione delle nuove tecnologie digitali, innovare i propri modelli di business ed essere così più efficienti nella produzione industriale, riducendo, in alcuni casi, anche i costi. Se da un lato, però, la digital transformation è percepita come un generatore di valore, dall’altro, può essere fonte di criticità soprattutto per le imprese di più piccole dimensioni, che non riescono a sfruttare al meglio tutte le potenzialità che strumentazioni digitali offrono. È questo lo scenario da cui ha preso spunto l’evento ‘Innovazione Digitale: Industry Platform 4 FVG’, che si è tenuto a Udine, alla Dacia Arena, un’occasione di confronto sul processo di digitalizzazione delle imprese a livello europeo e locale. All’incontro, a cui ha partecipato anche la presidente della Regione Debora Serracchiani, si è parlato di scenari e trend tecnologici internazionali e di Digital Innovation Hub. In particolare Maurits Butter, responsabile di I4MS - Ict Innovation for Manufacturing SMEs, la piattaforma promossa dalla Commissione Europea per supportare, con l’adozione delle tecnologie Ict, la leadership europea nel settore manifatturiero, si è soffermato su caratteristiche, servizi e attività dei Digital Innovation Hub attivi in Europa. Di strumenti e applicazioni a disposizione delle imprese per aumentare la propria competitività ed efficienza, ha, invece, parlato Alex Herceg, analista di Lux Research, società leader nella consulenza strategica sulle tecnologie emergenti.

Supporto alla trasformazione digitale delle imprese

L’evento è stato, inoltre, l’occasione per raccontare come il Friuli Venezia Giulia stia lavorando per fare proprie le politiche di trasformazione digitale e, in particolare, come quattro operatori del territorio, Area Science Park, Carnia Industrial Park, Confindustria Pordenone e Ditedi stiano lavorando per costruire una piattaforma regionale, aperta e inclusiva - Industry Platform 4 FVG - di supporto alla trasformazione digitale delle imprese del territorio. Industry Platform 4 FVG vuole favorire l’adozione delle tecnologie abilitanti per la trasformazione digitale dei processi industriali manifatturieri e, allo stesso tempo, promuovere l’aggiornamento tecnologico degli operatori del settore It presenti sul territorio. Ha un’unica cabina di regia e sfrutta le competenze specializzate e complementari presenti in regione. «Industry Platform 4 FVG è un sistema aperto e inclusivo, basato su efficienza, efficacia e qualità dei servizi i cui beneficiari diretti sono le piccole e medie imprese attive sul territorio – ha raccontato Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park –. La logica è quella di mettere in rete le competenze individuali in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, soprattutto economiche, e con l’obiettivo generare nuovi posti di lavoro. Esistono, infatti, in questa regione, tutti i presupposti perché ciò si realizzi. Per Area Science Park IP4FVG è il tassello fondamentale di un disegno più ampio che vuole fare del Friuli Venezia Giulia un laboratorio nazionale qualificato e virtuoso».

I commenti dei diretti interessati

«Il percorso intrapreso con IP4FVG - ha sottolineato Danilo Farinelli, direttore generale del Carnia Industrial Park - costituisce un tassello ulteriore nella costruzione di un ecosistema integrato delle attività di ricerca e innovazione al servizio della manifattura regionale. Un percorso che presenta elementi di reale discontinuità, grazie alla presenza congiunta, quali promotori dell’iniziativa, di istituzioni e soggetti di natura diversa: un parco tecnologico, un cluster delle tecnologie digitali, una associazione di categoria delle imprese industriali e, per la prima volta, di un consorzio industriale che, grazie alla recente riforma voluta dal vicepresidente Sergio Bolzonello, sta assumendo forma e funzioni di un vero parco industriale, in linea con le più importanti esperienze di Industrial Park a livello internazionale». «L’idea di una rete regionale di soggetti che mettano a disposizione delle imprese le competenze e le tecnologie necessarie per gestire con successo la sfida della trasformazione digitale ci vede non solo interessati ma attivamente coinvolti – ha commentato Paolo Candotti, direttore generale di Confindustria Pordenone e Coordinatore del Digital Innovation Hub - Diex è stato il primo esempio nazionale di Dih costituito secondo le linee guida del Piano nazionale Industria 4.0 e ha scelto quale sua vocazione e specializzazione prevalente quella relativa alla manifattura digitale». «La mission di Ditedi è di facilitare la rivoluzione 4.0 nelle nostre aziende ma contemporaneamente lavorare alla trasformazione digitale dei territori della Regione, cittadini e enti locali compresi. Ottima quindi l'iniziativa di Industry Platform 4 FVG che mette a disposizione delle nostre pmi un supporto immediatamente operativo per attuare i nuovi processi di digitalizzazione», ha aggiunto Roberto Siagri vicepresidente di Ditedi.