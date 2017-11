Spirito di Vino: da 18 anni il mondo del vino visto con l’occhio irriverente della satira

UDINE – Sabato 25 novembre alle 14.45 nella Sala Pasolini del Palazzo della Regione membri della giuria e l’assessore regionale Cristiano Shaurli proclameranno i vincitori della 18° edizione del concorso internazionale di vignette satiriche Spirito di Vino, organizzato annualmente dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. La scelta di affidare un messaggio sul vino all’espressione pungente della satira è ciò che contraddistingue da sempre questo concorso, un’originale e accattivante sfida che viene lanciata ogni anno in tutto il mondo, in cui il tema del vino si rivela un elemento culturale in grado di essere spunto infinito di inedite creazioni.

Punto di riferimento per aspiranti vignettisti

In questi 18 anni Spirito di Vino è diventato un punto di riferimento per aspiranti vignettisti e professionisti già affermati, acquisendo un respiro sempre più ampio e raccogliendo circa 9 mila vignette provenienti da oltre 50 paesi del mondo. L’arduo compito di selezionare le opere per la fase finale e decretare i vincitori è stato svolto da una giuria d’eccezione, capitanata dal presidente in carica Alfio Krancic e dal presidente onorario Giorgio Forattini, dai vignettisti Emilio Giannelli e Valerio Marini e da nomi illustri del giornalismo e grafica quali Gianluigi Colin, Franz Botré ed Enzo Rizzo, Carlo Cambi, Paolo Marchi, Aldo Colonetti, Fede & Tinto, Francesco Salvi e da Elda Felluga (Presidente del Movimento Turismo del Vino FVG).



Festeggiamenti per i 18 anni

Gli organizzatori sono felici di annunciare che in occasione dei festeggiamenti per i 18 anni verrà annunciata la prestigiosa collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Udine GB Tiepolo. Dal 2018, infatti, Spirito di Vino dedicherà particolare spazio all’illustrazione satirica, riportando l’attenzione sulla manualità del tratto e del disegno: la mano che materializza l’idea su un foglio bianco come la mano del contadino che coltiva la terra per raccogliere i suoi frutti. Ulteriori dettagli verranno svelati sul sito www.spiritodivino.cloud a partire da gennaio 2018.



L’1 dicembre alle 16.30

Verrà inaugurata dall’assessore comunale Alessandro Venanzi la mostra Spirito di Vino 2017: fino al 7 gennaio potrete apprezzare l’umorismo pungente e la satira graffiante che caratterizza le vignette del concorso nel Piano Nobile del Palazzo Morpurgo in via Savorgnana 12 a Udine (orari 10.30-12.30, 15-18 dal venerdì alla domenica).



Per maggiori informazioni: Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia | 0432.289540 | 348.0503700 | spiritodivino@mtvfriulivg.it | info@mtvfriulivg.it | www.mtvfriulivg.it |