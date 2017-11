Gli eventi in programma venerdì 24 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Black Friday

Il Palmanova Outlet Village ha deciso di ispirarsi alle tradizioni americane per regalare ai propri visitatori un’imperdibile occasione per fare acquisti sulle migliori marche a prezzi scontatissimi. Venerdì 24 novembre, in occasione del Black Friday, il giorno in cui tradizionalmente cominciano i saldi negli Stati Uniti, i negozi resteranno aperti fino alle 21. Sarà possibile fare acquisti con un ulteriore sconto del 40% dal prezzo outlet su tutti gli articoli presenti nei negozi del villaggio dello shopping friulano che partecipano all’iniziativa. Si tratta di un’occasione unica per cominciare a fare i regali di Natale e calarsi nella magica atmosfera della festività più amata dell’anno. Info qui.

‘Inverno al tramonto con barca’

Nella seconda serata del programma 2017-2018 di musica insolita, il Salotto Musicale del Fvg è pronto a schiudere le sue porte alla stagione fredda, con ‘Inverno al tramonto con barca’. L’appuntamento è per venerdì 24 novembre, alle 21, come sempre in Villa Aurora (via Diaz 47) a Fagagna. Per partecipare (sono al massimo una ventina i posti a disposizione) è necessario tesserarsi e prenotarsi. È possibile farlo con semplicità in uno di questi tre modi: on-line oppure scrivendo a salottomusicalefvg@gmail.com o telefonando al 348.8027207 (Laura).

‘Piccoli segreti in cucina’

Angela Dinelli terrà a Udine, presso la Libreria Ubik, un ciclo di 3 conferenze dal suggestivo titolo ‘Piccoli segreti in cucina’: il prossimo e ultimo appuntamento è per venerdì 24 novembre alle 18 nella sala conferenze della libreria. Consigli, idee, riflessioni e piccoli trucchi per chi sceglie una cucina sana e naturale. L'ingresso è libero.

La settimana del gioco da tavolo

Venerdì 24 novembre, nella sede dell’Archivio in via Sabbadini 22, alle 15, si terrà una lezione di Spartaco Albertarelli su ‘I segreti del game design’. Albertarelli, uno dei più prolifici autori di giochi italiani, illustrerà il suo pensiero sul gioco da tavolo e le linee guida generali seguite dai game designer. Sempre venerdì 24 novembre, alle 18, nella biblioteca comunale in piazza Marconi 8, Cosimo Cardelicchio, ricercatore del CNR, presenta il suo libro ‘Giocatori non biologici in azione’, che tratta la teoria dei giochi applicandola ai giochi di strategia quali gli scacchi, la dama e il go. Maggiori info, qui.

Miky Martina in concerto in Val Resia

Miky sarà in concerto - organizzata dalla Pro Loco Pro Val Resia in collaborazione con il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia Unpli e del Gruppo Folkloristico Val Resia - venerdì 24 novembre, alle 20, a Prato di Resia, al Centro Culturale ‘Rozajanska kultürska hïša’. Maggiori info, qui.

Dopo lo scoppio di Sant’Osvaldo

Venerdì 24 novembre Sempre alle 18, nella sala culturale Franco Sguerzi in via S. Stefano, lo storico Enrico Folisi proverà a ridisegnare dopo un secolo i contorni dell’immane tragedia che ha sconvolto il nostro territorio, approfondendo il tema «Udine, Caporetto, l’invasione, l’occupazione, il saccheggio, l’esodo». Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Info: Puntoinforma tel.0432 1273717, riva Bartolini 5, www.comune.udine.gov.it. Maggiori info, qui.

Festival pianistico internazionale Piano|fvg

Prosegue la decima edizione del Festival pianistico internazionale Piano|fvg, nato nel 2007 come evento biennale in alternanza al Concorso pianistico, ideato e firmato dalla direzione artistica di Davide Fregona. Venerdì 24 novembre al Teatro Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (alle 20.45), nell’ambito del programma firmato dal direttore artistico Claudio Mansutti, nuova esibizione del vincitore dell’edizione 2016 del ‘Concorso internazionale Piano|Fvg di Sacile’ Stefano Andreatta.

‘I Concerti Cividalesi’

I primi due appuntamenti sono incentrati sul patrimonio popolare iberico. Il primo evento, che fa parte del progetto ‘1917/2017. La vita di un popolo’, si terrà venerdì 24 novembre, alle 21 (ingresso libero) a Villa de Claricini Dornparcher, a Bottenicco di Moimacco. Ospiti d’eccezione alcuni apprezzati professori del Conservatorio Superiore di Murcia, tra cui il noto cantante flamenco Curro Pinana. maggiori info, qui.

Sgambamento cani

Dopo i primi appuntamenti nell'area verde di via Marsala, anche questa settimana proseguono gli incontri con l'esperto cinofilo Andrea Marussigh organizzati dal Comune di Udine. Il programma delle iniziative, aperte liberamente a tutti i frequentatori delle aree di sgambamento cittadine, farà tappa negli spazi verdi di via della Roggia venerdì 24 novembre 10 alle 12.