Bolzonello destinato a essere l’unico candidato Pd in Fvg

FVG - Lunedì prossimo il Partito Democratico ufficializzerà la candidatura di Sergio Bolzonello alla presidenza della Regione Fvg. A suo favore sono già state raccolte le firme necessarie per il passaggio alle primarie, vale a dire il 3% degli iscritti regionali dem. A oggi, le firme raccolte per il vice presidente della giunta regionale raggiungono circa il 9% degli iscritti e saranno depositate al partito, come da regolamento, entro dopodomani, sabato 25. Infine, lunedì prossimo – come detto – in mancanza di altre candidature, che renderebbero necessarie le primarie, l’assemblea regionale del Pd confermerà che Bolzonello sarà il candidato.

Iacop pare diretto al Senato

Il presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, avrebbe infatti deciso di puntare su una sua candidatura per palazzo Madama. «A oggi – confermano dal quartiere regionale dei dem – non ci risulta che Iacop abbia dato il via alla raccolta delle firme e mancando ormai una giornata riteniamo che abbia deciso di rinunciare a una possibile candidatura come governatore». Da lunedì dunque Bolzonello uscirà allo scoperto e inizierà una campagna elettorale che molti vedono in salita per l’effetto domino delle sconfitte che il Pd ha subito a livello amministrativo anche in Fvg (Trieste, Pordenone, Gorizia, Monfalcone). Bolzonello potrà contare anche sull’appoggio dei ‘Cittadini’ nonostante gli iniziali mali di pancia del loro leader, il pordenonese Bruno Malattia.

Niente accordo con Mdp e Sinistra Italiana

Sembra invece definitivamente tramontata l’ipotesi di un accordo se non politico perlomeno elettorale con i transfughi di Mdp e con Sinistra Italiana: i bersaniani di Carlo Pegorer, Lodovico Sonego e Mauro Travanut con la parlamentare Si, Serena Pellegrino. Tra bersaniani e la stessa Pellegrino i rapporti erano tutt’altro che idilliaci, poi invece…Macchiavelli docet. Difficile capire, invece, cosa faranno gli honselliani che assieme a Franco Belci, ex segretario della Cgil hanno dato vita a ‘Territorio e società’. Belci ha lasciato il gruppo perché – aveva spiegiato – oltre che una lista d’appoggio al Pd sarebbe necessario, anche e forse soprattutto, intercettare quell’esercito di cittadini che non vanno a votare.

Il centrodestra latita così come il M5s

Resta il fatto che il Pd, pure tra mille difficoltà, ha calato i suoi due ‘assi’ per Trieste e Udine (Bolzonello e Martines) nel mentre il centrodestra continua tra scontri, polemiche e veti incrociati – come da tradizione in Fvg - una difficile, faticosa gestazione per trovare una sintesi tra le varie anime in grado di ufficializzare i competitors del centro sinistra. Difficile decifrare, invece, cosa stia accadendo all’interno del M5s, che ancora non fa trapelare nulla, ligio al credo di accomunare tra i loro nemici oltre che tutte le altre forze politiche italiane, anche i media.