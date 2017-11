Arriva il freddo sul Fvg: temperature in picchiata

FVG – Arriva l’inverno, quello con la ‘I’ maiuscola, sul Friuli Venezia Giulia. Dalla notte tra venerdì 24 e sabato 25 novembre tornerà la pioggia e soprattutto la neve, con i fiocchi bianchi che, dal pomeriggio di sabato, dovrebbero cominciare a cadere anche nei fondovalle.

Da domenica, inoltre, ecco anche l’ondata di gelo che farà scendere la colonnina di mercurio sotto lo zero anche in città. Previsti -10 nel Tarvisiano e in montagna, - 4 in pianura, merito dell’arrivo di aria fredda dal Nord Europa.

La seconda ondata di freddo sarà più intensa ed è attesa a partire da mercoledì, con temperature rigide per tutta la settimana.