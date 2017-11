Torna la Fiera di Santa Caterina: modifiche al traffico

UDINE - Da venerdì 24 novembre 2017 all'intera giornata di domenica 26 novembre, in piazza Primo Maggio sarà allestita la tradizionale Fiera di Santa Caterina. Di conseguenza le vie adiacenti la piazza subiranno delle modifiche alla circolazione e alla sosta. Un divieto di transito sarà attivato ovviamente in Giardin Grande, con deviazione delle auto lungo via Manin (per gli autorizzati Ztl) e via Treppo. I veicoli provenienti da via Verdi e vicolo Porta saranno obbligati alla svolta a destra. Divieti di transito saranno attivati anche in via Liruti, largo delle Grazie e in viale della Vittoria (con deviazione lungo via Diaz e via Santa Chiara), e in via Giovanni da Udine all'intersezione con viale della Vittoria.

In piazza Primo Maggio e viale della Vittoria sarà invertito il senso di marcia nel tratto in acciottolato per consentire l'accesso al parcheggio e all'istituto Sello, e sarà istituito l'obbligo di inversione a U lungo via Portanuova all'uscita del parcheggio.

Saranno inoltre attivati divieti di sosta in piazza I maggio, largo delle Grazie, viale della Vittoria, viale Trieste (tra via Monrupino e via Spalato), in via Caneva (all'intersezione con via Trieste), e in via Giovanni da Udine (all'intersezione con viale della Vittoria).

Saranno istituiti doppi sensi di circolazione in via Gemona (nel tratto compreso tra via S. Chiara e Giovanni da Udine per i possessori di permesso Ztl), nelle vie che con i precedenti provvedimenti diventano vie chiuse, e in via Portanuova.

Infine, in via Bartolini (nel tratto compreso tra piazza S. Cristoforo e Portanuova) sarà sospesa la Ztl. I residenti e frontisti in piazza Primo Maggio potranno accedere e uscire tramite i varchi riservati ai mezzi di emergenza.