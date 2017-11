Il Campione Olimpico Paolo Bettini abbraccia Help Haiti

UDINE - L’Asd Chiarcosso Help Haiti ha avuto l'onore di incontrare Paolo Bettini, Campione Olimpico ad Atene 2004, due volte Campione del Mondo di ciclismo su strada ed ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Grazie ai buoni uffici dell'azienda Sportful, della quale è testimonial, il toscano, uno dei più grandi personaggi delle due ruote azzurre degli ultimi decenni, ha avuto modo di conoscere ed apprezzare il "Progetto Kay». Forte dell'impegno assunto per espresso mandato della Regione Friuli Venezia Giulia che ha assegnato alla Chiarcosso Help Haiti il preciso compito di promuovere l'attività sportiva nel territorio regionale attraverso grandi eventi, il patron Sante Chiarcosso ha fatto conoscere i propri programmi a Paolo Bettini e alla Sportful. Proprio l'Azienda veneta, che ha realizzato le nuove divise del sodalizio friulano, sulle quali campeggia proprio il simbolo della Regione Fvg, ha sposato in toto il "Progetto Kay" diventandone partner ufficiale.

L’obiettivo è supportare realtà come la Chiarcosso Help Haiti

«Dopo aver smesso l'attività agonistica - ha detto Bettini - continuo la mia attività di testimonial delle Aziende che mi hanno sempre seguito, come Sportful. Da poco faccio parte di una nuova attività di servizi dedicati al mondo dello sport ed è per questo che sono venuto qui in Friuli: l'obiettivo è supportare realtà come la Chiarcosso Help Haiti nei progetti che sta portando avanti. Storicamente, il ciclista soprattutto e, comunque, lo sportivo in generale ha molto a cuore la solidarietà. Da sempre, lo sport è uno dei veicoli più efficaci per sensibilizzare la grande massa a soffermarsi a ragionare su situazioni difficili o critiche di disagio, in Italia e non solo. Quando ci viene chiesto d dare una mano in un progetto serio come questo della Help Haiti, io sono sempre presente». Una vigorosa stretta di mano, la foto di rito con le nuove divise Sportful indossate anche da alcuni componenti della squadra corse e Paolo Bettini può essere considerato ufficialmente "Uno di Noi".