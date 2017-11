Che tempo farà sabato 25 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Un promontorio anticiclonico interessa l'Italia. Sabato sera, il 25 novembre, arriverà sulla regione un fronte freddo atlantico e domenica 26 affluiranno correnti più fredde e secche da nord-ovest in quota.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, su tutta la regione, sabato 25 novembre, avremo cielo coperto con piogge deboli e sparse al mattino, abbondanti e diffuse dal pomeriggio, più intense ad est specie sulle Prealpi. Soffierà Scirocco moderato, forse sostenuto sulla costa. In serata possibile qualche rovescio anche temporalesco ed entrerà vento da nord in pianura, Bora sostenuta sulla costa. Quota neve inizialmente tra i 1300 m delle zone alpine più interne ed i 1800-2000 m delle Prealpi, in calo dalla sera fin sui 700 m sulle Giulie.