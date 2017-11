Apre ‘e20… in mostra’: maestria artigiana del territorio è protagonista

UDINE - Un omaggio alle donne e al loro lavoro. Con quest’obiettivo il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine ha ideato l’esposizione ‘e20… in mostra’, una carrellata di opere frutto della maestria artigiana del territorio. Tra passato, presente e futuro. La mostra metterà in evidenza quella miscela tutta originale che è il segno distintivo dell’artigianato fatto dalle donne in cui la creatività e il know how si accompagnano a una spiccata sensibilità tipicamente femminile. L’esposizione aprirà i battenti sabato 25 novembre alle 11.30 con l’inaugurazione cui parteciperanno i vertici del Movimento, di Confartigianato-Imprese Udine e del Comune.

Tema attuale

Donne e lavoro. Il tema, affascinante e di sicura attualità, verrà raccontato attraverso opere tradizionali e innovative di diversi settori. Dalla meccanica al legno, dalla plastica all’oreficeria passando per vetro, legatoria, mosaico, sartoria, arti pittoriche, installazioni e applicazioni digitali. Un’occasione per toccare con mano cosa sono diventate le botteghe artigiane. Custodi di sapori e saperi antichi ma anche capaci di farsi interpreti della sfida innovativa. Ad arricchire la mostra ci sarà anche una selezione di fotografie storiche che documentano la condizione del lavoro femminile nelle Valli del Torre dall’inizio del Novecento. La mostra resterà aperta, ogni sabato e domenica, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17, fino al 17 dicembre. L’ingresso è libero.