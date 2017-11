Nassfeld è pronta per l'avvio di una nuova stagione dello sci

PONTEBBA – Ogni anno, puntualmente, alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sciistica di Nassfeld si torna a parlare del progetto di sviluppo del versante italiano di Passo Pramollo, impantanato da anni nelle pieghe della burocrazia e nei tecnicismi dei palazzi regionali. Anche giovedì 23 novembre, il tema è tornato a galla, questa volta con un colpo di scena, e cioè un nuovo investitore dell’Est Europa che sarebbe pronto a sostenere il progetto dal versante austriaco con più di 20 milioni di euro, puntellando quel progetto messo a punto da Doppelmeyer ormai diversi anni fa e che, fino a oggi, non ha del tutto convinto la Regione Fvg. Tutti si affannano a dire di voler dare il via allo sviluppo del versante italiano del Passo, tutti assicurano che le coperture finanziarie ci sono, ma gli anni anni passano, le giunte regionali pure, senza accorgersi, forse, che il modo di fare turismo è cambiato.

Investiti 19 milioni di euro in piste e impianti

Chi non perde tempo è il comprensorio di Nassfeld, che stagione dopo stagione cresce e investe per attrarre sempre più sciatori. Ormai si piazza stabilmente tra le 10 migliori località sciistiche austriache, con 110 chilometri di piste perfettamente allestite, 30 moderne funivie e impianti di risalita, 100 ore di sole più che in ogni altra località del nord delle Alpi, molti eventi sia dentro che fuori le piste: in attesa del 7 dicembre (data d'inizio stagione), Nassfeld ha già colpito il cuore di tutti gli appassionati di sport invernali. Diciannove milioni di euro sono stati investiti per la stagione 2017/18, nelle infrastrutture: nelle funivie e negli impianti di risalita, nell'ottimizzazione degli impianti di innevamento, nelle nuove attrezzature sulle piste. Da quest'anno, inoltre, sulle pendici del ‘Rudnigsattelbahn’ c'è una pista speciale, riservata agli sci club e destinata ai corsi. Alla stazione a valle della funivia Millennium Express, è stato predisposto un nuovo campo dedicato ai principianti con un tapis roulant per la risalita, un nuovo skilift e una nuova palazzina per la scuola di sci. Per tutti gli appassionati di sport invernali è stato anche ottimizzato il Nordic Competence Center di Tröpolach, con la pista di fondo e il percorso per il Laser-Biathlon.

Novità anche dal punto di vista ricettivo

Gli investimenti nella qualità e nel miglioramento degli hotel garantiscono la massima soddisfazione anche da parte degli ospiti più esigenti. Così il ‘franzFERDINAND Mountain Resort’ (ex ‘CUBE Nassfeld’), è stato sottoposto a un completo restyling e trasformato in un albergo di stile con camere nuove, parco giochi al coperto, parete da arrampicata, ristorante, bar e music club. Anche l'Hotel Wulfenia - adults only propone nuove offerte e lo stesso l’Hotel Gartnerkofel con la nuova piscina 'Fix & Foxi', piena di giochi per le famiglie, e la nuova ‘Casa Cravallo’, una struttura di 600 mq, su tre piani, con molte attrazioni e divertimenti. L'ampliamento delle piazzole panoramiche per prendere il sole e la creazione di ulteriori bar Après-ski completano l'investimento per le novità a Nassfeld e confermano quanto sia importante crescere e migliorarsi per il luogo che è già la più grande "terrazza al sole" di tutte le Alpi.

Animazione all'insegna del numero 6 per l'avvio di stagione

Sin dal 7 dicembre (data di debutto della nuova stagione) e fino al 23 del mese, Nassfeld impronta tutte le sue attività all'insegna del claim ‘6 sulla pista’: il nome indica il programma di molte divertenti attività di intrattenimento. Per esempio, percorrendo la ‘Route 66’ (gli sciatori seguano gli appositi segnali e completino il giro con tutte le seggiovie a 6 posti) si può vincere uno skipass per 6 giorni. Per ulteriori informazioni si può consultare il link 6aufderpiste.nassfeld.at. Confermate anche quest'anno le ottime offerte per l'inizio stagione: prenotando tre notti con mezza pensione e due giorni di skipass fino al 23 dicembre 2017, Nassfeld propone un prezzo speciale: a partire da 177 euro. Grandi dadi e grandi vittorie con ‘6 sulla pista’ il 15 e 16 dicembre 2017. Durante questo weekend il consiglio per tutti è quello tentare la fortuna al Trögl Skiplatz cercando il 6 con due giganti dadi da lanciare! Il premio principale è di 2 notti per 2 persone a mezza pensione e uno skipass di 2 giorni. Ma anche nei rifugi si può vincere con un po' di fortuna a costo zero. Chi incontra i ‘Surprise Guys & Girls’ e vuole giocare, può vincere con un 6 un drink, con due 6 un pasto presso il locale.

Sorprendentemente ricche le proposte per famiglie e bambini

Nassfeld offre anche molte sorprese alle famiglie. Con ‘Nassfeld Ski Surprise’, l'occhio di riguardo va ai bambini al di sotto dei 10 anni. Dal 7 al 23 Dicembre 2017, lo skipass è gratuito per tutti i piccoli amanti degli sport invernali in questa fascia di età; inoltre i piccoli soggiornano gratuitamente in camera con i genitori o i nonni, pasti inclusi. Il pacchetto 'Nassfeld Ski Surprise' comprende anche attrezzatura e lezioni di sci, sempre per i bambini, e si può prenotare al prezzo speciale di 30 euro al giorno (sempre dal 7 al 23 dicembre). Speciale per la famiglia è anche la campagna 'Kids Surprise', grazie alla quale i bambini di età inferiore ai 10 anni ricevono il biglietto giornaliero a soli 10 euro ogni sabato dell'intera stagione sciistica. Per tutte le info e le novità della prossima stagione, cliccare QUI.