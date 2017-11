'Present': il lavoro di Isabella Pers presentato alla Martincigh

UDINE - Domenica 26 novembre alle 18.30, alla libreria Martincigh si terrà la proiezione del video Present (2016, 9‘ 29') di Isabella Pers. La presentazione verrà introdotta da Stefania Zanier, attivista e coadiutrice alle fasi di sviluppo dell'opera.

Indicativo presente

L’evento è inserito nell’ambito dell'iniziativa ‘Indicativo presente’, a cura delle Librerie in comune, città di Udine, in collaborazione con Medici senza frontiere, Centro Ernesto Balducci, Arci Udine, Ospiti in arrivo e La carovana artistica, e nell'ambito del progetto The Power of Partnership, a cura di All Associazione Laureati/e in Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Udine, realizzato con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Decine di persone provenienti da scenari di guerra, terrorismo e dittature sono state invitate a vivere una momentanea perdita di confini nella comprensione e nella consonanza di un’azione condivisa: da chi ha vissuto la Seconda guerra mondiale ai profughi della più recente guerra nei Balcani, fino ai protagonisti delle attuali odissee migratorie. Un flusso umano dal passo discreto percorre le trincee del Carso verso una visione comune. La distanza tra le differenti storie, comunità di appartenenza e trascorsi individuali si fa silenziosa sinfonia corale su passi e luoghi che ormai sono storia per interrogare ciascuno di noi sul senso primordiale dell’incontro. Present allora diventa allo stesso tempo presenza e dono di sé, del proprio vissuto che si fa parola di cura. Il video, che ha visto la partecipazione di registi e direttori della fotografia del calibro di Marco Rossitti, Giorgio Milocco, Michele Codarin, e Giovanni Andreotta, è stato realizzato grazie alla collaborazione con ALL/Università degli Studi di Udine, Quasar Multimedia, Vulcano e molte associazioni.

L’artista

Isabella Pers, artista che incrocia strumenti espressivi quali la pittura, la fotografia, l’installazione, il video e la performance, è co-ideatrice di RAVE East Village Artist Residency. Sue opere sono state presentate in importanti musei e istituzioni sia in Italia che all’estero, tra cui: Biennale dell’Architettura di Seoul, aA29 project room Milano, PAV Torino, 53. e.c. e 54. Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, Villa Manin, Passariano, New York Public Library, Zentral Bibliothek Zurich, Palazzo Reale di Napoli, National Library Buenos Aires, Museo MADRE di Napoli, Miami-Dade Public Library, Whitechapel Gallery, Londra, Ezair gallery e ADN gallery, New York. Nella ricerca dell’artista convergono dei temi portanti quali l’osservazione degli ecosistemi sociali, culturali e naturali, la necessità di condizioni per il dialogo, le crisi planetarie e i cambiamenti accelerati dalla globalizzazione e, sopra ogni cosa, un fortissimo sentimento di responsabilità individuale. Questa attitudine personale di Isabella si riflette nella sua pratica artistica dove vengono tessute relazioni, accostati mondi tra loro remoti, ricucite distanze.