“Come vincere nel web”? Seminario gratuito a Palmanova e Spilimbergo

FRIULI - Ve lo sarete domandato anche voi: come faccio io, azienda, a capire se sto facendo il meglio per la mia impresa? Come posso sapere se sto usando tutti gli strumenti utili e nel migliore dei modi, soprattutto online? La formazione e qualche breve seminario di approfondimento in questi casi fanno la differenza. Per questo motivo molti enti e specialisti propongono incontri tematici sul web, con lo scopo di aiutare le imprese a conoscere il settore e mettere a punto la strategia migliore.

«Come vincere nel web», il seminario

Anche sul nostro territorio ci sono diverse occasioni ogni mese, sia in provincia di Udine che di Pordenone. L’occasione più vicina per terminare il 2017 con buoni propositi pratici sarà tra qualche giorno, lunedì 27 novembre a Spilimbergo (Grand Hotel President, via Cividale, 10), e in replica martedì 19 dicembre a Palmanova, (Alca Scuola, piazza Grande, 22). Questo seminario ha il titolo «Come vincere nel web», tenuto da una nota agenzia di web marketing padovana. Quest’occasione gratuita per le aziende permette il confronto diretto con specialisti del settore, che sapranno rispondere alle domande più comuni tra gli imprenditori: perché non ottengo i risultati e le vendite che vorrei? Come faccio a incrementare le richieste che arrivano dal mio sito?

Un’occasione di formazione e confronto

««Come vincere nel web» sarà un’occasione di formazione e confronto, in cui spiegherò che avere risultati sul web significa avere un sito veloce, sicuro e chiaro nelle informazioni, pensato per essere visto in mobilità e per soddisfare i bisogni dei clienti, non solo con i prodotti in vendita ma anche con i servizi di spedizione o di assistenza. Tutti piccoli elementi che possono fare la differenza e portare i migliori risultati» afferma Carla Stroppa, formatrice e consulente strategica di Prima Posizione. Qui il link per la partecipazione, iscrizione richiesta: Seminario a Spilimbergo, Seminario a Palmanova. Ricordiamo che in Italia il commercio elettronico produce ad oggi oltre 19 miliardi di euro, con una in crescita e tra le più alte al mondo: +18%. I settori che ottengono i maggiori risultati sono l’alimentare, l’arredamento, l’elettronica e l’abbigliamento, mentre tra i servizi spiccano il turismo e le assicurazioni.