Camion di traverso sulla carreggiata: autostrada bloccata

SAN GIORGIO DI NOGARO - Un tamponamento tra due mezzi pesanti, si è verificato questo pomeriggio verso le 14.30, tra Latisana e San Giorgio in direzione Trieste. Uno dei due mezzi che trasportava barre di ferro, si è messo di traverso sulla carreggiata. Non ci sono feriti, ma a causa della compressione del rimorchio sulla motrice del mezzo di traverso, è dovuto intervenire il servizio meccanico. Uscita obbligatoria a Latisana, per chi arriva da Venezia e chiusa l’entrata in direzione Trieste. Al momento i mezzi sono stati rimossi ma permangono ancora le chiusure per risolvere la coda (di circa sette chilometri) che insiste sul tratto.