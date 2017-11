Gli eventi in programma sabato 25 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Torna la Fiera di Santa Caterina

Da venerdì 24 novembre 2017 all'intera giornata di domenica 26 novembre saranno istituito divieti di parcheggio e di transito attorno a Giardin Grande. Attese centinaia di bancarelle. I dettagli qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171124_466408

Fiera del tartufo bianco pregiato friulano

Anche per il 2017, nell’ultimo weekend di novembre, il 25 e 26, a Muzzana, si rinnova l’appuntamento che permette di degustare questa prelibatezza della terra friulana. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171110_462999

‘Coloratissimo autunno’

A Osoppo, paese delle orchidee, è in arrivo un ‘Coloratissimo autunno’, weekend dedicato al fiore magico per eccellenza. La manifestazione s'inserisce nel progetto di valorizzazione delle orchidee spontanee locali che da alcuni anni viene portato avanti dall'Amministrazione comunale con crescente impegno. Di seguito il programma di sabato 25 novembre, alle 15, Vivai Andriolo, Via Matteotti. Visita al Vivaio (le piante a fioritura invernale, le piante da interno, le tante orchidee, le decorazioni natalizie). Alle 17. incontro su ‘Le orchidee nella poesia, nella lettaratura e nel cinema’, a cura delle volontarie del servizio civile della Biblioteca Comunale di Osoppo.

Andos Udine: una serata di musica e parole

L’associazione donne operate al seno organizza al Palamostre l’evento ‘No alla violenza a chi ti dà la vita’, durante il quale sarà presentato un nuovo progetto di sensibilizzazione rivolto agli studenti friulani. I dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171123_466351

Mercato delle stagioni il 25 e 26 novembre a Talmassons

Ogni stagione il suo frutto. Ogni frutto la sua stagione. E in autunno? C'è il mercato delle stagioni a Talmassons! Due giorni di cibo e territorio, incontri ed eventi. Quando? Sabato 25 e domenica 26 novembre 2017, a Talmassons.

VisioKids

Continua l'appuntamento con VisioKids, il ciclo di proiezioni per i più piccoli (ma non solo!) organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione con COOP Alleanza 3.0 e Città del Sole Udine. Domani sabato 25 novembre alle 15 arriva sullo schermo di via Asquini l’irresistibile e divertente ‘Capitan Mutanda’. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.

Concerto del Ringraziamento

Doppio appuntamento con ‘Autunno in musica’, il programma di iniziative musicali nei quartieri promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Si parte sabato 25 novembre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Laipacco, in via Monzambano 139, con il coro ‘La Vôs dal Cûr’ di Laipacco, diretto da Walter Pasianotto, che presenterà il tradizionale ‘Concerto del Ringraziamento’ insieme con la corale ‘San Canciano’ di Basaldella (Campoformido), diretta da Elisabetta Biondi, e il coro giovanile ‘Sante Sabide’ di Goricizza (Codroipo) diretto da Giorgio Cozzutti. Un ventaglio di voci e colori per un evento che da ben 24 anni caratterizza fortemente la vita della comunità di Laipacco, realizzato a cura della parrocchia della Beata Vergine del Rosario. Per info: Puntoinforma, in riva Bartolini 5 (tel. 0432 1273717, www.comune.udine.gov.it).

Concerti di San Martino

Proseguono i Concerti di San Martino in Carnia con due appuntamenti nel fine settimana. Sabato 25 novembre alle 20.30 nell’ex oratorio di San Antonio Abate a Paularo, all’interno del plesso che accoglie la recente casa-museo La Mozartina 2 istituita da Canciani, l’ensemble composto da gli oboisti Alessandro Tamelleo e Gabriele Bressan, dal fagotto Alessandro Bressan e dall’organista e clavicembalista Marius Bartoccini, eseguirà un programma sonatistico tra Barocco e Classicismo. Info: amctolmezzo.it.

Sgambamento cani

Dopo i primi appuntamenti nell'area verde di via Marsala, anche questa settimana proseguono gli incontri con l'esperto cinofilo Andrea Marussigh organizzati dal Comune di Udine. Il programma delle iniziative, aperte liberamente a tutti i frequentatori delle aree di sgambamento cittadine, farà tappa negli spazi verdi di via della Roggia sabato 25 dalle 10 alle 12 e, a seguire.

Le avventure di ‘Giulio coniglio’ chiudono la ‘Settimana di Nati per leggere’

Si chiuderà sabato 25 novembre alle 17 alla Sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘Joppi’ di Udine la ‘Settimana di Nati per leggere’. A concludere il ricco programma di racconti per i più piccoli sarà ‘Ascoltare e guardare le storie di Nicoletta Costa’ con la presentazione, dedicata ai bambini dai 2 ai 6 anni, delle avventure di uno dei beniamini dei piccoli lettori, ovvero Giulio Coniglio. Storie che possono essere ascoltate sul sito di Radio Magica Onlus, la fondazione di partecipazione, nata nel 2012, per costruire una radio-bene comune per i bambini, ragazzi, scuole e famiglie. Nicoletta Costa, lo ricordiamo, è l’amatissima autrice e illustratrice di libri per bambini con personaggi ormai famosi, quali Nuvola Olga, Signor Aquilone, Strega Teodora, i Gatti, Giulio Coniglio e molti altri. Per informazioni sulle attività della Sezione Ragazzi è possibile telefonare allo 0432 1272585 o consultare il sito Internet .

Presentazione del libro ’L’inverno’

Sabato 25 novembre alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione del libro ‘L’inverno’ di Annalisa Moschini. Un minimo romanzo che funziona da libretto di istruzioni per ciò che seguirà: non leggerete mai più altre pagine così autobiografiche sull'autrice. Non rimaneteci male per aver trovato queste parole e non un riassunto in quarta di copertina, lo sanno tutti che le poche righe che vi si trovano non corrispondono al contenuto del libro. Sarà presente l’autrice. Seguirà rinfresco. L’ingresso è libero.

‘Make-Up e Armocromia’

Sabato 25 novembre alle 16.30, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la conferenza di presentazione del corso ‘Make-Up e Armocromia’ a cura di Giulia Fucich. Per info e prenotazioni: 3498524639, giulia.fucich@gmail.com, l’ingresso è libero.

Settimana del gioco da tavolo

In occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’Archivio Italiano dei Giochi, prevista alle 11.30, si terranno diversi eventi ludici. Alle 12.30, al Caffè dei Libri in via Poscolle 65, Spartaco Albertarelli parlerà del gioco più famoso del mondo, il Monopoly, svelando segreti e retroscena dell’origine del gioco. Dalle 16.30 alle 18.30, sotto la Loggia del Lionello e la Sala Ajace, in Piazza Libertà, si terrà una grande festa con giochi per tutti. Seguirà un brindisi ludico con un gioco a quiz sulle specialità gastronomiche regionali. La giornata si conclude in Ludoteca, aperta dalle 20.30 alle 23,30, dove saranno illustrate le novità presentate alla Fiera del gioco più grande d’Europa che si è tenuta recentemente ad Essen, in Germania. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171120_465480

‘Che nome dai alle tue cisti?’

Sabato 25 novembre arriva a Udine la tappa della Campagna nazionale informativa (patrocinata da Inversa Onlus) e di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa (HS), denominata ‘Che nome dai alle tue cisti?’, che prevede consulti dermatologici gratuiti su prenotazione. Maggiori dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171120_465495

‘Scrittori e Scritture in Castello’

Ritorna il 25 e 26 novembre, dopo i successi raccolti nei suoi primi cinque anni di storia, ‘Scrittori e Scritture in Castello’, la rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea e alla cultura teatrale ideata da MateâriuM con l’obiettivo di far entrare in contatto diretto il pubblico con alcuni dei più significativi autori teatrali della scena nazionale. Maggiori dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171124_466568

Apre ‘e20… in mostra’

Un omaggio alle donne e al loro lavoro. Con quest’obiettivo il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine ha ideato l’esposizione ‘e20… in mostra’, una carrellata di opere frutto della maestria artigiana del territorio. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171124_466500

Fiera del Lavoro a Udine

Saranno 300 i posti di lavoro messi a disposizione dalle 66 aziende (numero record per l'evento) che parteciperanno all'edizione 2017 della Fiera del lavoro Alig in programma nel capoluogo friulano sabato 25 novembre. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171114_463821