Partono i lavori al Pronto Soccorso: dureranno 4 mesi

UDINE - L’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine comunica che a partire da lunedì 27 novembre prenderanno avvio le attività connesse a interventi di straordinaria manutenzione dell’area operativa del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero-universitario Santa Maria della Misericordia, incluse le strutture in copertura.

Questi complessi interventi comporteranno modifiche dei percorsi interni che saranno adeguatamente segnalati, mentre rimangono invariate via e modalità di accesso al Pronto Soccorso. I lavori, la cui durata è prevista in circa 4 mesi, saranno articolati in fasi a diversa intensità di impatto e sono finalizzati al rifacimento non più procrastinabile della copertura e al potenziamento delle aree per la gestione delle emergenze, tramite la realizzazione di un secondo locale con adeguate dotazioni tecnologiche e impiantistiche.

Altri interventi complementari a quelli principali sono relativi ad alcuni adeguamenti impiantistici e al completamento della compartimentazione antincendio, al fine di migliorare la funzionalità e la sicurezza del Pronto Soccorso. Poiché, in ogni caso, l’esecuzione dei lavori comporterà alcuni disagi all’operatività della struttura, si invitano i cittadini a limitare gli accessi alle situazioni di effettiva necessità utilizzando, per quanto possibile, i servizi offerti dalla Guardia Medica e dalla Medicina Generale.

Non è prevista invece nessuna variazione per quanto riguarda il percorso delle cure urgenti per pazienti pediatrici e per le urgenze ostetrico-ginecologiche.