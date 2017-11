Gli eventi in programma domenica 26 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 26 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Un ‘Coloratissimo autunno’

A Osoppo, paese delle orchidee, è in arrivo un "Coloratissimo autunno", weekend dedicato al fiore magico per eccellenza. La manifestazione s'inserisce nel progetto di valorizzazione delle orchidee spontanee locali che da alcuni anni viene portato avanti dall'Amministrazione comunale con crescente impegno.Di seguito il programma di domenica 26 novembre, dalle 10 al tramonto, nella sottosala consiliare è in programma la mostra di orchidee rare a cura della FIO (Federazione Italiana Orchidee). Alle 10.30, nella stessa location, ci sarà un Incontro su "Coltivare le orchidee in casa, particolarità, esperienze, suggerimenti per i neofiti». Alle 12.30, nella corte del Municipio, aperitivo al profumo di orchidee. Alle 14.30, ci sarà una visita guidata al Forte (consigliata prenotazione: tel. 0432.899350). Alle 15.30, sottosala consiliare (Ufficio IAT) si parlerà di pronto soccorso orchidee. Gli esperti della FIO saranno a disposizione di quanti vorranno portare le proprie orchidee e chiedere suggerimenti per la loro coltivazione. Alle 16.30 alle corte del Municipio, ci sarà la castagnata in compagnia e degustazione di ribolla con intrattenimento. Domenica ci sarà la possibilità di acquistare orchidee botaniche.

‘Non Solo Perlage’

‘Non Solo Perlage’ è la rassegna enologica dedicata alla promozione dei vini rossi e bianchi nonché delle bollicine metodo classico e metodo charmat organizzata dalla Pro Loco Udine Castello in collaborazione con la rivista del gusto Brda&Collio, Vino in Rosa e in programma al castello di Villalta di Fagagna il prossimo 26 novembre. I dettagli, qui.

‘Tutti per Lei’

Anche quest’anno il gruppo ‘Ambito Donna’, rappresentante gli 11 comuni, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne (il 25 novembre), ha organizzato la seconda edizione della marcia di sensibilizzazione ‘Tutti per Lei’ (in programma domenica 26 novembre), per dire no alla violenza sulle donne. I dettagli, qui.

Torna la Fiera di Santa Caterina

Da venerdì 24 novembre 2017 all'intera giornata di domenica 26 novembre saranno istituito divieti di parcheggio e di transito attorno a Giardin Grande. Attese centinaia di bancarelle. I dettagli qui.

Fiera del tartufo bianco pregiato friulano

Anche per il 2017, nell’ultimo weekend di novembre, il 25 e 26, a Muzzana, si rinnova l’appuntamento che permette di degustare questa prelibatezza della terra friulana. Maggiori info, qui.

‘Scrittori e Scritture in Castello’

Ritorna il 25 e 26 novembre, dopo i successi raccolti nei suoi primi cinque anni di storia, ‘Scrittori e Scritture in Castello’, la rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea e alla cultura teatrale ideata da MateâriuM con l’obiettivo di far entrare in contatto diretto il pubblico con alcuni dei più significativi autori teatrali della scena nazionale. Maggiori dettagli, qui.

'Present'

Domenica 26 novembre alle 18.30, alla libreria Martincigh si terrà la proiezione del video Present (2016, 9‘ 29') di Isabella Pers. La presentazione verrà introdotta da Stefania Zanier, attivista e coadiutrice alle fasi di sviluppo dell'opera. Maggiori info, qui.

Settimana del gioco da tavolo

Domenica 26 novembre, il Ludobus sarà presente con giochi e animazioni in Piazza Matteotti dalle 11 alle 13. Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita. Maggiori info, qui.

Una lanterna di stelle

Laboratorio creativo, a cura di Micol Sperandio e Virginia Di Lazzaro de La Carovana artistica alla Libreria Moderna di Udine, domenica 26 novembre, dalle 10. «Durante il viaggio ci orientavamo guardando in cielo l’Orsa Maggiore; in Pakistan la chiamiamo «il letto della donna vecchia». Poi ad un certo punto oltre un muro abbiamo visto la bandiera con le stelle: finalmente eravamo in Europa» Abid. E' un umanità in cammino la nostra, lo è sempre stata; così dalla notte dei tempi uomini, donne e bambini viaggiano, a volte per scelta, a volte no. Siamo tutti diversi, abbiamo sogni e desideri diversi, ma ognuno di noi sa disegnare una stella e nei nostri cieli c'è posto per ognuna di esse, in armonia. Domenica mattina realizzeremo, insieme, una lanterna di stelle per illuminare il buio. Ingresso libero, preferibile la prenotazione. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Maggiori info, qui.

Omaggio Musicale a Gilberto

A 20 anni dalla scomparsa di Gilberto Pressacco, studioso fra i più autorevoli della storia, delle tradizioni e delle radici culturali e spirituali del Friuli e delle sue genti,l’Associazione culturale don Gilberto Pressacco, fondata per promuovere le sue ricerche e l’attualità dei suoi studi, organizza Omaggio Musicale a Gilberto, un concerto concepito sul filo rosso delle suggestioni più ‘indagate’ da Gilberto, in ambito musicale: come l’Antifona a doppio Coro e il tema della discesa agli inferi di Cristo. La produzione, realizzata con lapartnership della Fondazione Friuli, vedrà in scena i cantori dell’Associazione per la musica rinascimentale Alessandro Orologio di Spilimbergo e l’Orchestra San Marco di Pordenone, diretti dall’organista Davide de Lucia. Il debutto è previsto domenica 26 novembre, alle 20.30, nel Duomo di Venzone con ingresso libero. Info www.pressacco.org .

Concerto del Ringraziamento

Domenica 26 novembre alle 11.30 la chiesa di via Riccardo Di Giusto, nel quartiere Aurora, ospiterà il gruppo corale «Spiritual Ensemble» di Udine, diretto da Fabio Pozzi, che proporrà il repertorio «Canti di Gioia nella Festa» in occasione dell’incontro di comunità nella ricorrenza di Cristo Re, realizzato a cura della parrocchia Gesù Buon Pastore. Per info: Puntoinforma, in riva Bartolini 5 (tel. 0432 1273717, www.comune.udine.gov.it).

Concerti di San Martino

Proseguono i Concerti di San Martino in Carnia con due appuntamenti nel fine settimana. Domenica 26 novembre invece, alle 16.30 nella sala concerti della Cjase da Int di Cercivento, il prodigioso pianista e compositore Sebastian Di Bin, il quale ha recentemente pubblicato due fortunati cd per la nota etichetta americana Centaur Records, sarà il protagonista di un atteso recital pianistico incentrato sul Romanticismo. Info: amctolmezzo.it.

Concerto

Appuntamento con la musica domenica 26 novembre a Udine. I due cori dell’Università di Udine e dell’Università di Trieste si esibiranno in un concerto dal titolo ‘Atenei in musica’. L’appuntamento è alle 17 alla chiesa di San Pietro Martire, in via Paolo Sarpi 7. L’appuntamento è aperto alla comunità universitaria e a tutta la cittadinanza. Il programma prevede l’esecuzione di quattordici brani, dal repertorio più classico e tradizionale fino a quello contemporaneo.

Guardare l'Anima

Per un giorno Udine si trasformerà in avamposto di spiritualità e medianità con sensitivi di fama europea che rifletteranno, a tu per tu con psicologi e giornalisti, sulla vita, la morte e l'anima. «Guardare con l'Anima, uno sguardo fra il visibile e l'invisibile» è il titolo del meeting organizzato dalla Libreria per l'Anima che si terrà domenica 26 novembre a Udine (nella sede della Libreria, via Pordenone 58), dalle 9 alle 19, riunendo alcuni medium formatisi nell'unica Accademia al mondo che li prepara. Maggiori info, qui.