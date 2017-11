Violenza sulle donne: il cuore di Udine si accende di arancione

UDINE - Anche Udine accoglie l'invito delle Nazioni Unite a «colorare il mondo di arancione» per attirare l'attenzione a porre fine alla violenza contro donne e ragazze, che, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per l’Uguaglianza di genere (UN Women) colpisce una donna su tre in tutto il mondo. E così, sabato 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a partire dalle 17.30 l'intera via Mercatovecchio si illuminerà di arancione.

Il colore che simboleggia la lotta alla violenza di genere

«Abbiamo accolto con favore – dichiara l'assessora alle Pari Opportunità, Cinzia Del Torre – l'appello di UN Women a tingere una parte della città con il colore che simboleggia la lotta alla violenza di genere. Non un singolo palazzo, tuttavia, ma abbiamo deciso di colorare l'intera via Mercatovecchio e i suoi palazzi storici. In questo modo il cuore di Udine sarà arancione».Infatti, grazie alla nuova illuminazione a Led realizzata da AcegasApsAmga con il contributo del Comune, sarà possibile colorare l'intera via del centro storico. «Grazie alla nuova illuminazione – commenta il sindaco di Udine, Furio Honsell –, sarà possibile testimoniare con i colori l'impegno civile nei confronti delle varie iniziative che si susseguono lungo tutto l'anno. Siamo molto contenti – conclude – che si inizi proprio con l'arancione che simboleggia la lotta alla violenza sulle donne». La prova uno della nuova illuminazione, dunque, partirà proprio con questo colore, mentre dal giorno successivo le luci torneranno ad essere quelle di sempre, almeno fino all'avvio definitivo del nuovo sistema di «illuminazione scenografica», come l'hanno definitiva gli stessi tecnici del Comune che l'hanno progettata, prevista per dicembre.