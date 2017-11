Piccolipalchi: weekend a misura di bambino

FVG - Tre appuntamenti nel fine settimana con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e con la partecipazione della Fondazione Friuli.

Sabato 25 novembre

Per i bambini dai 4 anni in su, sabato 25 novembre, alle 17, al Teatro Lavaroni di Artegna andrà in scena Zac_colpito al cuore! spettacolo di teatro di figura con pupazzi e attori, premiato nel 2016 con l’Eolo Award come migliore novità di teatro di figura. Il protagonista è uno scrittore sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi e cavalieri coraggiosi. Tutto fila liscio finché non arriva la richiesta di scrivere una storia d’amore.

Domenica 26 novembre alle 16.30

Il Teatro Candoni di Tolmezzo ospiterà lo spettacolo musicale Strappatempo dedicato ai bambini dagli 8 anni in su. Tra il genio di Mozart e quello di Rossini, il canto gregoriano e il rock dei Queen, Beethoven e i cori alpini, lo spettacolo è un viaggio per riscoprire l’universalità e l’immediatezza della musica. Prima dello spettacolo gli artisti coinvolgeranno il pubblico dei più piccoli con un breve incontro-laboratorio.

A Monfalcone

Sempre domenica, alle 17 al Teatro Comunale di Monfalcone, appuntamento con Il postino di Babbo Natale, spettacolo di narrazione e pupazzi per i bambini dai 3 anni in su con Claudio Milani (Premio Eolo 2012) ed Elisabetta Viganò. Solo i bambini sanno che Babbo Natale legge personalmente tutte le lettere che gli vengono recapitate prima del 24 dicembre e poi, gnomi e folletti, preparano per tempo i regali. Non tutti sanno, però, che Babbo Natale ha un Postino personale che gira per il mondo a raccogliere le lettere piene di desideri dei bambini.

Piccolipalchi

Giunta alla 12ima edizione, la rassegna Piccolipalchi si è consolidata come un importante intervento di politica culturale per l’infanzia e di radicato servizio al territorio, raccogliendo attorno a sé una rete di soggetti che condividono lo spirito del progetto. Il cartellone 2017/2018 conta complessivamente 37 appuntamenti in 14 Comuni della regione. Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare lo 0432.224214, info@teatroescuola.it. Tutto il programma di Piccolipalchi 2017/2018 al sito www.ertfvg.it.