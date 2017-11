Dal retro bottega di un bar alla Borsa in 3 anni di attività

UDINE - Tutto ha inizio da quella che è considerata la periferia italiana, nell’estremo Nordest. Da Udine, dove puoi raggiungere in un batter d’occhio l’Austria, la Slovenia o la Croazia. Da qui è partito Gabriele Montanari, oggi 26enne, ma che già a 23 anni ha aperto la sua prima azienda, con un gruppo di amici che oggi sono i suoi più fidati collaboratori. E’ la storia di Delta Askii, che oggi racconterà un’altra storia ancora, perché il suo gruppo è pronto al lancio in borsa all’inizio del 2018. Tutto quello che sta in mezzo tra Delta Askii e Askii Holding Ltd è invece una storia da raccontare. Delta Askii srl è stata infatti fino ad ora un veicolo per finanziare una prima fase: quella di ricerca e sviluppo. Che alla fine, però, è un’azienda vera e propria, con più di 15 dipendenti. «La proposta It di Askii - spiega Gabriele Montanari, Ceo di Delta Askii Srl - evolve a partire dagli stimoli proposti dal mercato. Sin dal debutto la necessità prima è stata quella di costruire una proposta commerciale efficace che in un’ottica di autofinanziamento potesse garantire crescita e sussistenza a mezzo della vendita di software. Sviluppare tecnologia su misura per le aziende di tutto il mondo ha consentito di costruire la miglior unità di misura per rilevare il reale appeal esercitato sul consumatore dalle nostre piattaforme proprietarie, commercializzando dunque prodotti coerenti con quanto il mercato in quel frangente richiedesse».

3 i progetti lanciati dalla società

Applicazioni per smartphone, tablet e dispositivi wearable, siti web responsive, software per la gestione integrata, tutte soluzioni It finalizzate anzitutto al miglioramento delle performance dell’azienda che si rivolge ad Askii con una necessità chiara: far uso della tecnologia per ridurre i costi ed incrementare i ricavi. La quotazione in Borsa di Askii Holding Ltd dà ufficialmente inizio alla fase due: commercializzazione e creazione dell'infrastruttura di controllo a supporto dell'ecosistema di aziende che formano il gruppo. La quotazione avverrà sul segmento Aim del London Stock Exchange di Londra e subito dopo sulla borsa di Malta a partire dal gennaio 2018 . Quanti e quali saranno i progetti che verranno lanciati? Saranno tre. Il primo è Keople. Il social network che coniugherà le opportunità del web e le relazioni di prossimità, valorizzando contesti fisicamente raggiungibili in pochi istanti, nell'intorno prossimo dell'utente, protagonista di un modo del tutto nuovo di intendere il connubio tra socialità - per come tradizionalmente concepita - e tecnologia. Il secondo sarà l'esordio nel mercato dell'hardware: BlackBox. Il rivoluzionario crm rivolto alla piccola e media impresa, provvisto di logiche di funzionamento del tutto nuove, con innovativi sistemi di elaborazione dei dati, costruzione di metriche predittive e sistemi Machine Learning e Business Intelligence destinati a rivoluzionare per sempre questo mercato. Il terzo è Nuggets, una suite di piattaforme Web e Mobile Web che propongono, ciascuna nel settore di competenza servizi innovativi agli utilizzatori: social networking, utilities application, task management systems, mobile navigation solutions, biomedical suite ed eCommerce.

Un'operazione resa possibile da Infc Holding Ltd

«Delta Askii srl - spiega Gabriele Montanari - ha avuto la capacità di ritagliarsi una credibilità a livello commerciale tale da poter investire più di un terzo dei costi dei primi tre esercizi in attività di ricerca e sviluppo (piattaforme Web e Mobile Web proprietarie) che a oggi ci consente di disporre di un pool di prodotti che finalmente possiamo lanciare sul mercato mondiale. Per fare questo lo strumento finanziario della Holding è la concreta opportunità per tutti gli interessati di essere parte integrante della nostra impresa». Questo strumento consentirà di poter garantire una rendita significativa (6,9% sui titoli più il 20% dell'utile sul consolidato) essendo parte del progetto e, di fatto, l'equivalente di un socio di capitale, riducendo però tutti i rischi, e cioè senza partecipare alle perdite. Tutto il processo di quotazione è stato reso possibile anche grazie al supporto di Infc Holding Ltd, società di partecipazione proprietaria di un gruppo finanziario che si occupa nello specifico di attività di advisoring, pianificazione e due diligence, asset management e protezione degli investimenti oltre che di consulenza e intermediazione finanziaria. Ed è proprio nel co-investimento che la Infc Holding Ltd ha intravisto il percorso di affiancamento con Askii Holding Ltd. «La nostra realtà - spiega Francesco Colucci, Ceo di Infc Holding - ha la possibilità di co-investire, al fianco di fondi di private-equity, in aziende industriali italiane con buoni fondamentali, al fine di supportarle nel loro processo di crescita e di sviluppo in particolare a mezzo dell’acquisizione di quote di minoranza, stanziando patti para-sociali chiari e protettivi e concordando preventivamente i potenziali percorsi di exit».