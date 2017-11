CERVIGNANO - La compagnia di danza contemporanea Arearea ritorna in scena al Teatro Pasolini mercoledì 29 novembre (inizio alle 21) per il secondo appuntamento della stagione di prosa e danza a Cervignano (a cura del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG per l’Associazione culturale Teatro Pasolini), con la sua versione teatrale de Le Quattro Stagioni.

La sfida del 'compositore di protesta'

In scena dieci danzatori impegnati nei quadri dedicati a due stagioni: l’Estate e l’Autunno, sulle note della riscrittura contemporanea del capolavoro di Vivaldi del compositore tedesco Max Richter. Stanco infatti di ascoltarla «banalizzata» in jingle per suonerie telefoniche e musica di sottofondo nei supermercati, Richter ha riscritto le Quattro stagioni facendo convivere ambient music ed elettronica per una nuova sorprendente versione del più popolare concerto della storia della musica. I coreografi di Arearea Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi rielaborano nella loro ultima creazione - già presentata con enorme successo in forma itinerante a Mittelfest 2016 - la sfida del «compositore di protesta» e fanno vibrare ora, nei due quadri intitolati Quattro Stagioni_From Summer to Autumn un linguaggio corporeo contemporaneo e raffinato, fra freschezza e nostalgia, sorrisi e cadute, in una creazione che è sempre e comunque un elogio alla vita.

Informazioni e prevendite sono aperte a Cervignano, Teatro Pasolini, in piazza Indipendenza 34, con i seguenti orari di apertura: martedì, mercoledì, venerdì dalle 16 alle 18 | giovedì e sabato dalle 10 alle 12 | 0431 370273 biglietteria@teatropasolini.it | info@teatropasolini.it | www.teatropasolini.it |