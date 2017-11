Terza corsia: il cantiere prosegue spedito

FVG - Comunicazioni del presidente sullo stato di avanzamento dei lavori, e controllo dello stato di avanzamento del budget. Sono gli argomenti trattati durante il Consiglio di Amministrazione di Autovie Venete riunitosi venerdì a Trieste nella sede di via Locchi, aperto dal presidente Maurizio Castagna che ha illustrato la situazione dei cantieri per la realizzazione della terza corsia della A4, i cui lavori stanno avanzando rapidamente.

«Il terzo lotto, da Alvisopoli a Gonars – ha spiegato Castagna – è ormai tutto accantierato, dei 9 cavalcavia da demolire ne sono già stati abbattuti tre e in dicembre oltre a un’altra demolizione è previsto già anche un varo. Proseguono sia la costruzione del rilevato sia la deviazione dei canali, così come lo spostamento delle interferenze (gas, elettricità, cavi per il trasporto dati). Per quanto riguarda il nuovo ponte sul fiume Tagliamento (composto da due viadotti), sono già 200 i conci realizzati in loco ed è imminente il varo del primo. Pronto quasi completamente anche il cantiere del primo sub lotto del quarto lotto, da Gonars a Palmanova. La nuova viabilità del nodo di interconnessione è stata predisposta quasi completamente (ogni ramo del nodo è a una sola corsia e il limite di velocità è di 60 all’ora per tutti i veicoli) e nella notte fra il 2 e il 3 dicembre sarà demolito il primo cavalcavia e saranno completati gli ultimi interventi del cantiere». La progressione dei lavori è in linea con le previsioni «e quindi – ha concluso – siamo fiduciosi di poter terminare i lavori in anticipo sui tempi stabiliti».

All’ordine del giorno del Consiglio anche lo stato di avanzamento del budget che, alla voce traffico, presenta, nel complesso, dati sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente anche se con andamento non omogeneo tra traffico leggero e traffico pesante. Nel trimestre luglio-settembre 2017, infatti, i chilometri percorsi dal 'traffico pesante' hanno fatto registrare un incremento del 4,3% mentre il traffico leggero ha subito un decremento dell’1,7%. Il Margine Operativo Lordo di trimestre (MOL) è risultato superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio del 4,2% attestandosi a 38 milioni 536 mila 866 euro. Come già avvenuto negli ultimi due bilanci, nella rendicontazione di periodo si è provveduto a stanziare l’adeguamento del potenziale 'debito di poste figurative' costituito dall’eccedenza degli introiti da pedaggio rispetto ai costi ammessi a remunerazione dall’ente concedente.